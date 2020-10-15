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Aktüel Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut, filyasyon ekibine şoförlük yaptı
Aktüel

Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut, filyasyon ekibine şoförlük yaptı

Yeniakit Publisher
2020-10-15 15:23:42 -
Kırşehir İl Sağlık Müdürü Bulut, filyasyon ekibine şoförlük yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, filyasyon ekibine, şoför ihtiyacının ortaya çıkması üzerine araçlarını kullanarak destek verdi.

Bulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte tüm sağlık personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde özveriyle çalıştığını söyledi.

Filyasyon ekiplerinin kent merkezi ve köylerde büyük fedakarlıkla görev yaptığını, salgının önlenmesi için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Bulut, bu mücadele için Kırşehir Valiliğinin yeni araçlar tahsis ettiğini dile getirdi.

Yeni gönderilen araçlar için şoför ihtiyacı ortaya çıktığını anlatan Bulut, şunları kaydetti:

"Bunun üzerine ben ve Müdür Yardımcımız, filyasyon ekibine şoförlük yaptık. Amacımız, işlerin hızlı sürdürülmesi, aksama yaşanmamasıydı. O an oluşan ihtiyaçtan dolayı belirli aralıklarla filyasyon ekibimize şoförlük yaparak, mahallelerimizdeki çalışmalarına katkı sağlamak istedik. İşlerimizi aksatmadan fedakar arkadaşlarımıza katkı sağlamaya çalıştık. Valiliğimizin katkılarıyla yeni araçlar için oluşan şoför ihtiyacımız da giderildi."

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