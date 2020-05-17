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Kırsalda ayağı kırılan vatandaş kurtarıldı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kırsalda ayağı kırılan vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:38:50 -
Kırsalda ayağı kırılan vatandaş kurtarıldı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde kırsalda ayağı kırılan vatandaş, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.



Üzümlü ilçesinde gezi için dağlık alana giden Ali Kaya, dereden karşıya geçmek istediği sırada düşerek ayağını kırdı. Kaya’nın haber verdiği jandarma ve sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıya ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra bölgede heyelan riski bulunduğu tespit edilerek durumu AFAD’a bildirdi. Bölgeye gelen AFAD ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kurtarılan Kaya, sedyeyle taşınarak ambulansa getirildi. Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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