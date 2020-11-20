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Ekonomi Kırsala göçün önünü açacak
Ekonomi

Kırsala göçün önünü açacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Akıllı Tarım Kent Projesi’ni hayata geçiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 19:19:00 -
Kırsala göçün önünü açacak

Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, tersine göçün önünü açacak projeyi 2 yıl içinde tamamlamak istediklerini söyledi. Türkiye’nin dört bir yanında üyesi bulunan Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) kırsal kalkınmayı arttıracak bir projeyi daha devreye sokuyor. Dernek, Akıllı Tarım Kent Projesi’yle kentten kıra göçü teşvik etmeyi planlıyor. MÜSİAD Kırsal Kalkınma Komitesi Başkanı Abdullah Eriş, refah ve kalkınmayı arttıracak çalışmaya 2 sene içinde start verileceğini kaydetti.

Yeni bir açılım

Eriş, pandemi süreciyle birlikte önem kazanan tarımsal üretim konusunun Türkiye için de sorun teşkil ettiğini belirtti. “Sayıları devamlı artan genç nüfus, kırsal bölgelerde yaşamaktan imtina ediyor” diyen Eriş, “Köylerde barınmaktan imtina eden çok arkadaşımız var. Bunu görüyor ve kırsal bölgelerde cazip bir ortam oluşturmayı arzu ediyoruz. Kentteki konforu kırsalda sunalım ki kentten köylere göç gerçekleşsin. Bu plan çerçevesinde çalışmalara koyulduk. Ve 6-8 ay süren çalışma sonucunda akıllı tarım kentleri oluşturduk” şeklinde konuştu.

15 il belirlendi

Aralarında Sivas, Ordu, Tokat, Samsun, Malatya, Muş, Kastamonu, Sinop, Iğdır, Erzurum, Erzincan, Balıkesir ve Çanakkale’nin de bulunduğu 15 il seçtiklerini aktaran Eriş, şu bilgileri verdi: “500 aile belirledik. Önemli çalışmalar yapacağız. Mesleklere göre kriterleri ayıracağız. Meslek okulları açacağız. Ön seçim yapıldıktan sonra bu eğitimleri tamamlayanlar, kırsal bölgelerde yaşamaya hak kazanacaklar. Şu anda başvuruları almıyoruz. Yerler ve detaylar üzerinde çalışıyoruz. Bakanlıklarımızla irtibat halindeyiz. İlk pilot bölgeyi belirledikten sonra birinci aşamamız tabii ki projenin start alması. Bütün izinlerin alınması, detayların ortaya koyulmasının ardından ihtiyacımız olan aile yapısı ortaya çıkacak. Genetik Mühendisi, İnşaat Mühendisi gerekiyorsa Gıda Mühendisi gibi.”

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