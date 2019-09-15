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Kırsal mahallelerin yol bakım çalışmaları devam ediyor

Ağır kış şartlarından dolayı bozulan ve zaman içerisinde yıpranan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu ulaşıma kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yaz Demirci’de 76 kilometre 1.

15 Eylül 2019 Pazar 17:16
Kırsal mahallelerin yol bakım çalışmaları devam ediyor

Ağır kış şartlarından dolayı bozulan ve zaman içerisinde yıpranan yolları yenileyerek vatandaşları konforlu ulaşıma kavuşturan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu yaz Demirci’de 76 kilometre 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Hava şartları nedeniyle asfalt sezonun erken bittiği ilçede, ekipler Söğütcük Mahallesi’nde yürütülen yol bakım çalışmasını tamamlamak için de yoğun bir mesai harcıyor.


İl genelinde gerçekleştirdiği yol yapım ve bakım çalışmalarıyla trafikte güvenliği ve konforu sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu asfalt sezonunda Demirci’de 76 kilometre asfalt çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Aslan ile birlikte, ilçede çalışma yapılan yollarda incelemede bulundu.



“76 kilometre asfalt yapıldı”


Söğütcük Mahallesi’ne bağlantıyı sağlayan yolda yapılan çalışmayı da inceleyen Öztozlu, “Uzun süredir mahalle sakinlerimiz bu yolun yenilenmesini talep ediyormuş. Bildiğiniz üzere Ankara’da alınan kredi onayının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla bizler de hızla yol yapım çalışmalarına başladık. Ekiplerimizin özverili çalışmasıyla kısa sürede Demirci’de 76 kilometre yol yapım çalışması gerçekleştirdik. Bu anlamda Söğütcük Mahalle sakinlerimizin de, önemli bir sorununu çözüme kavuşturduk” dedi.



“Yollarımız bakımsız ve kötü görünümdeydi”


Söğütcük Mahallesi’nde yürütülen çalışmaları Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi de yakından takip ediyor. Mahallesine bağlantıyı sağlayan 11 kilometrelik yolda yapılan çalışma için Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ile memnuniyetini paylaşan Mahalle Muhtarı Mustafa Çiftçi, “Yollarımız bakımsız ve kötü görünümdeydi. Yıllardır bu çalışmanın özlemini duyuyorduk. Allah razı olsun. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün bizlere bu hizmeti yaptı” dedi.



Hanpaşa-Kömürcü yolu da yeniledi


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesine bağlı Kömürcü ve Hanpaşa arasında bağlantıyı sağlayan yolda 1. kat sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Daha önce kötü bir görünümde olan yol, yapılan çalışmanın ardından daha güvenli bir hale geldi. Yapılan çalışma nedeniyle memnuniyetini paylaşan mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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