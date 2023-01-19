Kırsal Kalkınmaya destek

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Üretici gelirlerini artıran ve çeşitlendiren, yeni teknolojiler içeren, tarıma dayalı küçük ve orta ölçekli sanayinin gelişmesini ve yaygınlaştırılmasını esas alan projelere, hibeye esas proje tutarının yüzde 50’si hibe desteği olarak veriliyor.

Tarım seferberliği

Kırsal Kalkınmayı Destekleme Programı (KKYDP) kapsamında; Tarımsal Ürünlerin İşlenmesi, Kurutulması, Dondurulması, Paketlenmesi ve Depolanması. Tarımsal Üretime Yönelik Sabit Yatırımlar. Kapsamda Bulunan Konularla İlgili Tarımsal Faaliyetlere Yönelik Yapılmış ve/veya Yapılacak Tesislerde Yenilenebilir Enerji Üretim Üniteleri. Su Ürünleri Yetiştiriciliği ile Hayvansal ve Bitkisel Orijinli Gübre İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması konularında başvurular kabul edilecek. Bu konularda yapılacak başvurularda hibeye esas proje tutarı; Yeni tesis niteliğindeki başvurular için 7.000.000 TL, Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için 5.000.000 TL, Kapasite artırımı ile teknoloji yenileme veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 4.000.000 TL’ye kadar olabilecek. Başvurularda alt limit ise 1.000.0001 TL olarak uygulanacak.

Hibe destekleri

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları kapsamında; A İş Planında; 5.000-500.000 TL arası bütçe içeren makine ekipman alımları. B İş Planında ise 50.000-1.000.000 TL arası bütçe içeren; Aile İşletmeciliği Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri Yatırımları, Arıcılık ve Arı Ürünlerine Yönelik Yatırımlar, Bilişim Sistemleri ve Eğitimi Yatırımları (Akıllı Tarım Uygulamaları), El Sanatları (Zanaatkȃrlık) ve Katma Değerli Ürünlere Yönelik Yatırımlar, İpek Böceği Yetiştiriciliği Yatırımları, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yatırımları, Tarımsal Amaçlı Birim Kooperatifler ve Birlikler ile Bunların Üst Birlikleri için Makine Parkları, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Yatırımları konularında başvurular kabul edilecek.

Son başvuru tarihleri

Edinilen bilgiye göre; Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar için yapılacak başvurular 10 Şubat 2023, Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları için yapılacak başvurular ise 20 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

Yetkililer, Uzman Eller Projelerinden faydalanabileceklerin kapsamını genişletmek ve hibe tutarını yükseltmek için mevzuat düzenleme çalışmalarının ise devam ettiğini vurguladılar.