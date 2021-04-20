Kırsal kalkınmaya büyük destek

Pakdemirli, “İşleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon Euro olmak üzere toplam 125 milyon Euro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini yetiştiricimize ve yatırımcımıza sunduk. Bu hibe paketiyle amacımız kırsalda yeni yatırımların önünü açmak” dedi.