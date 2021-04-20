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Ekonomi Kırsal kalkınmaya büyük destek
Ekonomi

Kırsal kalkınmaya büyük destek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 7 Ocak 2021’de gerçekleştirdikleri IPARD-II 10. Başvuru Çağrısı kapsamında hayvansal üretim sektörü için 45 milyon Euroluk hibe paketini üreticilere sunduklarını hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-20 00:31:00 -
Kırsal kalkınmaya büyük destek

Pakdemirli, “İşleme-pazarlama sektörü için ise 80 milyon Euro olmak üzere toplam 125 milyon Euro yani 1 milyar 125 milyon liralık hibe paketini yetiştiricimize ve yatırımcımıza sunduk. Bu hibe paketiyle amacımız kırsalda yeni yatırımların önünü açmak” dedi.

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