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Ekonomi

Kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) kapsamında toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon euro olan 9. Başvuru Çağrısı için ilana çıktıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 11:26:00 -
Kırsal kalkınma için 1,2 milyar liralık yeni hibe

Pakdemirli, bu çağrı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ile “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi” ve “İş Geliştirme” alanlarında sunulacak projelerin destekleneceğinin altını çizerek, şunları kaydetti: “Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar tedbirinin destek bütçesi 104 milyon euro, yani 790 milyon liradır. Bu kapsamda yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin euro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme tedbiri için ise 54 milyon euro, yani 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin euro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği verilecek.”

 

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