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Ekonomi

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi başlıyor

Adana’da, kırsal alanlarda, parçalı ve küçük arazilere sahip olan ve dezavantajlı coğrafi koşullarda yaşayan üreticilerin gelirlerini artırmak amacıyla planlanan “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi” uygulanmaya başlayacak.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 15:31:19 -
Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi başlıyor

Adana’da, kırsal alanlarda, parçalı ve küçük arazilere sahip olan ve dezavantajlı coğrafi koşullarda yaşayan üreticilerin gelirlerini artırmak amacıyla planlanan “Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi” uygulanmaya başlayacak.


Uygulanmaya başlayacak olan proje öncesinde gerçekleştirilen toplantıda Vali Mahmut Demirtaş’a, İl Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan ve projede görevli ekip tarafından proje kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında brifing verildi.


Vali Yardımcısı Murat Süzen’in de hazır bulunduğu toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede bulunan Vali Demirtaş, “Ülkemiz genelinde dezavantajlı coğrafi koşullarda yaşayan üreticilerimizin gelirlerini artırmak, yaşam standartlarını yükselterek kırsal yoksulluğu azaltmak amacıyla ilimizin de dahil olduğu altı ilde uygulanmaya başlayacak olan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi ilimizin yedi ilçesinde yürütülecek. Sürdürülebilir doğal kaynakların yönetimi yoluyla gerçekleştirilecek olan projenin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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