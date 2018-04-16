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Kirpilere yerli kafes entegre edildi

Milli savunma sistemlerinde gelişmeler tüm hızıyla sürüyor. Bu doğrultuda ROKETSAN tarafından geliştirilen "Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh", 160 adet zırhlı KİRPİ'ye entegre edildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 18:08
Kirpilere yerli kafes entegre edildi

Kafeszırh sayesinde, RPG (Rocket Propelled Grenade) tarzı silahlarla ateş altına alınarak zarar verilmeye çalışılan zırhlı araçlarımız ve askerlerimiz görevlerini daha güvenli bir şekilde icra edebilecek.

 

Çukur imla mantığı ile çalışan mühimmatlar esnek katmanlı kafes zırh’a çarparak deforme olur, deforme olan başlık tam olarak görevini yerine getiremez ve yüksek enerjili jet dağılarak delme kapasitesini büyük ölçüde kaybeder.

2016’nın başlarında Savunma Sanayii Müsteşarlığı’nın teklif için çağrı dosyası yayınladığı Zırhlı Araçlar İçin Esnek Katmanlı Kafes Zırh Sistemi Projesi çerçevesinde çalışmalarına başlayan ROKETSAN, bazı zırhlı araçlarda ilk uygulamalarını tamamladı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 18:08
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