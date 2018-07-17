Kırmızıbiberin inanılmaz faydaları

KIRMIZIBİBERİN FAYDALARI NELERDİR?

Nottingham Üniversitesince yapılan araştırma sonucuna göre acı kırmızıbiber kanser hücrelerini yok edici özelliktedir.

Prostat ve rahim kanserine yakalanma riskini azaltan kırmızı biber, aynı zamanda bağırsakların temizlenmesini de sağlayabilir.

Kırmızıbiberin doğal yapısından dolayı etli oluşu zengin lif içeriğine sahiptir. Bu özelliğiyle kabızlığa, sindirim sistemine, mesane ağrılarına prostata, mide ağrılarına ve ülsere iyi gelir.

Stresi azaltarak sinirleri yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

Kolesterolü düşürücü etkisi bulunuyor.

Romatizmal ağrıları azaltır.

İştah açar.

Mide asidini önler.

Bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli kılar.

Kan dolaşımını olumlu oranda etkiler.

Sindirimi kolaylaştırır.

Acı kırmızıbiberdeki kapsaisin kanser hücrelerinin ölümünü tetiklemekte ve sağlıklı hücrelere zarar vermemektedir.

Yakılan enerji miktarını arttırarak zayıflamaya yardımcı olur.

İçeriğindeki likopen kansere karşı oldukça etkilidir. Pankreas, prostat ve rahim kanseri bu kanser çeşitleri arasında yer alır.

İshali engeller.

Eklem iltihaplarını tedavi eder.

Bronşite ve buna benzer solunum hastalıklarına faydalıdır. Solunum yollarını açar.

Terlemeyi arttırarak vüücuttan zararlı toksinlerin atılmasını sağlar.

Endorfin hormonu salgılanmasına yardımcı olur ve böylece, insanda mutluluk hissini uyandırır.

Midede gaz birikimini önler.

Yüksek düzeyde A vitamini içeren kırmızıbiber, göz sağlığı için için de yararlıdır.

Hafıza ve beyin sağlığına faydalı olan B vitamini içeren kırmızıbiber, düzenli tüketilmesi durumunda beyin, hafıza ve hatta ruh sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kırmızıbiberin bol miktarda E vitamini içermesi kan hücreleri için faydalıdır. Bu özelliği nedeniyle kan hücrelerinin başta kanser hücreleri olmak üzere, diğer virüs ve mikroplara karşı direncini arttırır.

KIRMIZIBİBER HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kırmızıbiberin önlenmesinde büyük yardımı dokunduğu hastalıklar mevcuttur. Zengin besin değerleri sayesinde vücuda oldukça faydası olan kırmızıbiber tıp dünyasında antibiyotik olarak anılan bir besindir. Kırmızıbiberin önlenmesinde yardımcı olduğu hastalıklar;

Kalp krizi

Sedef hastalığı

Damar tıkanıklığı

Solunum yolları hastalıkları

Kanser hastalığı