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Sağlık Kırmızı üzümün bilinmeyen 10 mucizevi etkisi
Sağlık

Kırmızı üzümün bilinmeyen 10 mucizevi etkisi

Yeniakit Publisher
2023-08-17 19:26:00 -
Kırmızı üzümün bilinmeyen 10 mucizevi etkisi

Kırmızı üzüm; Vitamin A, C, B6, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, folat, magnezyum ve selenyum içermesiyle oldukça sağlıklı bir besindir. Çok güçlü bir antioksidan olan kırmızı üzüm, serbest radikallere karşı güçlü bir koruma kalkanı oluşturur.

Mevsiminde olduğumuz şu günlerde kırmızı üzümün doğal bir antibiyotik ve gerçek bir sağlık deposu olduğunu biliyor muyuz? Sağlık açısından faydaları saymakla bitmeyecek olan kırmızı üzümün etkileri ise sayılamayacak kadar çok. Hatta öyle ki kanser hücreleri üzerinde bile etki gösteriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanları kırmızı üzümün sofralardan eksik edilmemesi gerektiği üzerinde sürekli duruyor.

 

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU: KIRMIZI ÜZÜM

 
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Kırmızı üzüm; Vitamin A, C, B6, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, folat, magnezyum ve selenyum içermesiyle oldukça sağlıklı bir besindir. Çok güçlü bir antioksidan olan kırmızı üzüm, serbest radikallere karşı güçlü bir koruma kalkanı oluşturur. Bu sayede, kalp, diyabet ve kanser gibi hastalıklara karşı vücudu savunur. Kırmızı üzümün diğer faydaları ise aşağıdaki gibidir;

 

    İçeriğinde güçlü bir antioksidan olan Resveratrol barındıran kırmızı üzüm, kolesterol seviyesini dengelemeye yardımcı olur.

    Kırmızı üzüm bol miktarda lutein, zeaksantin göz sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar. İçeriğindeki karotenoid sayesinde göz hücrelerini korur, katarakt ve yaşa bağlı makülerdejenerasyon gibi kronik göz hastalıklarının riskini azaltır.

    Yüksek miktarda içerdiği potasyum sayesinde yüksek tansiyonu düşürür.

    Kabızlık için çok ideal bir meyvedir. Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde doğal müshil görevi görür. Düzenli olarak tüketildiğinde kronikleşmiş kabızlığa çare olur.

    Meme kanseri ve kolorektal kanser gibi çeşitli sağlık problemleri söz konusu olduğunda kırmızı üzüm oldukça faydalıdır. Antosiyaninler ve protonosiyanidinler, kanserleri hücrelerin büyümesini yavaşlatır.

    Kırmızı üzüm iyi bir enerji kaynağıdır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Ayrıca anti-inflamatuar gücü sayesinde kemoterapinin etkilerini azaltır.

    Hafızayı güçlendirerek, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır.

    Enfeksiyon ve iltihaplar için oldukça etkilidir. Kurutucu özelliği vardır.

    Diyabetli hastalar için faydalı bir besindir. İnsülin duyarlılığını ortaya koyan birçok araştırma mevcuttur.

    Kırmızı üzümdeki polifenoller, kalp hastalığı riskini azaltır, sağlıklı kan akışını ve işlevini sürdürmek için kan damarlarının gevşemesi sağlar.

 

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