Kırmızı, turuncu, gri listede temizlik! PKK’ya ağır darbe: 1 ayda 132’si öldürüldü
Türkiye'nin barış, huzur ve güvenliğini bozmak için bebek ve çocukları dahi hedef almaktan çekinmeyen terör örgütü YPG/PKK'ya ekim ayında düzenlenen operasyonlarda, aralarında Terörden Arananlar Listesi’nde kırmızı, turuncu ve gri kategorilerde yer alan 132 örgüt mensubu öldürüldü.
Etkisiz hale getirilen teröristler arasında “kırmızı” kategoride aranan “Doktor Amara” kod isimli Müzeyyen Aydınlı ile PKK’nın sözde özel güç birimi sorumlusu “Jir” kod isimli Mazlum Demir de bulunuyor. Firari eski HDP milletvekili Demir Çelik’in gri kategoride aranan oğlu Yoldaş Selim Çelik de yakalandı. PKK ve gençlik yapılanmasına yönelik birçok ilde gerçekleştirilen operasyonlarda da 233 şüpheli yakalandı, 87'si tutuklandı.