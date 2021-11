Kırmızı Pancarın faydaları nelerdir? Pancar turşusu tarifi

Sonbahar'dan kışa geçiş döneminde antioksidan özelliğiyle A-B-C-P vitaminleriyle donatılan kırmızı pancarı deneme vakti... İltihapla savaşma, kan basıncını düşürme gibi pek çok faydasının olduğu tespit edilen bu sebzeyi tercih edebilirsiniz.

Kırmızı pancar, yararlı ve besleyici bir kök sebzedir. Natürel antioksidan özelliği sayesinde kansere karşı koruyucudur. Kırmızı pancarın içeriğinde bulunan protein, C vitamini, potasyum, lif gibi mineraller vardır. Kırmızı pancar çiğ yenilebildiği gibi yemeklerde sebze olarak ilave edilebilir. Pek çok rahatsızlığa karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

Bağışıklığı Kuvvetlendirir:

Bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi kişileri bütün rahatsızlıklardan korumaktadır. Bu sebeple en mühim vitamin kaynağı C vitaminidir. Stresin ve enfeksiyonun azalması için vücudun C vitamini alması gereklidir. Ayrıca bağışıklık sisteminin güçlü olması bireyleri her rahatsızlığa karşı koruyacaktır.

Kan Basıncını Dengeler:

Her insan için kan basıncının dengelenmesi mühim bir durumdur. Kan basıcının artması veya azalması insan sağlığını olumsuz şekilde etkilediği için bu durumun dengelenmesi gereklidir. Nitrik oksit damarları gevşeterek rahatlattığı için kan dolaşımını iyileştirir, kan basıncını düşürmektedir.

Ödem ve İltihapla Savaşır:

Kronikleşmeye başlamış olan iltihap ve ödem, karaciğer sorunları, kanser ve obezite gibi çeşitli rahatsızlıklardan kaynaklanabilir.

Bilişsel Fonksiyonları İyileştirir:

Kırmızı pancar içeriğinde bulunan C vitamini etkisi ile bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine destek olurken öte yandan bilişsel işlevlerin iyileşmesine destek olur. Beyin dokularının kanlanmasındaki azalma bunama vb. hastalıkları yarattığı için kırmızı pancar bu durumun tehlikesini ortadan kaldıracaktır. Kalp damar hastalıklarında etkili

Turşusu da büyük şifa deposudur

Turşu yapılışı



Kırmızı pancarların dış kabuğunu su ve bir fırça yardımıyla iyice temizleyin. Yıkanmış pancarları bir tencerede üzerini iki parmak kadar geçecek şekilde suda haşlayın. Haşlama işlemi sayesinde pancar mor-pembe kaybetmemiş olacaktır. Pancarlar yumuşadıktan sonra kabuklarını soyup, 4 parçaya ayırın. Cam bir kavanoza dilimlenen pancarları, tuz, şeker, sarımsak ve son olarak pancarın haşlama suyunu da ilave edin ve kavanozun ağzını güzelce kapatın. Kavanozun kapağını açmadan 1 hafta kadar bekleyin.

Kanserden kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa deva: Kırmızı Pancar

Bağışıklığı güçlendirmek adına antioksidan deposu olan kırmızı pancar ile ilgili Diyetisyen Eda Balcı, “Kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa deva” dedi.

Batalain adlı fitonutrient madde tarafından kırmızı rengi verilen kırmızı pancarın bu madde dolayısıyla önemli bir antioksidan olduğuna dikkat çeken Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Arş. Gör. Eda Balcı, pancarın ayrıca içeriğinde A, C, E, B6, B12 ve K vitaminlerinin yanı sıra potasyum ve fosfat gibi mineralleri de bulundurduğunu söyledi. İçeriğindeki faydalı öğelerle birçok hastalıkta etkili olduğunu vurgulayan Arş. Gör. Eda Balcı, “Bilinen en önemli faydalarından biri içeriğindeki betalainin kalp damar hastalıklarında etkili olduğudur. Kırmızı pancar serbest radikal denilen ve kanserden kronik kalp yetmezliğine kadar birçok hastalığa neden olabilecek zararlı maddelerle savaşır ve bu özelliği sayesinde kalbi korur” dedi.

Balcı ayrıca kırmızı pancarın bağışıklık sistemi üzerinde en etkili vitaminlerden biri olan C vitamini yönünden oldukça zengin olduğunu ifade ederek, içeriğindeki C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklarla baş etme gücümüzü arttırdığını ve birçok hastalığın ortaya çıkmasını da engellediğini söyledi. Balcı, “Kırmızı pancarın faydalarından bir diğeri ise demir eksikliği ve kansızlığın giderilmesinde etkili olmasıdır. Pancar suyunun alyuvar düzeyini arttırarak kan yapımına katkıda bulunması, bu sebzeyi oldukça değerli bir besin haline getirmektedir. Özellikle kansızlık sorunu yaşayan kişi sayısının azımsanmayacak kadar fazla olduğu ülkemizde pancar tüketimi oldukça önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Yapısında bulunan betalain adlı maddenin ve C vitaminin ısıdan zarar görmesini engellemek için pancarın çiğ olarak tüketilmesi daha doğru olduğunu söyleyen Balcı, çiğ tüketimi için pancar suyu iyi bir seçenek olduğunu belirterek bu şekilde tüketilmek istenmiyorsa buharda maksimum 15 dakikayı geçmeyecek şekilde tüketimini önerdi.