Kırmızı meyvelerin C vitamini, K vitamini, folik asit ve yüksek oranda lif içermesi bakımından besin değeri yüksektir. Aynı zamanda vücudumuzun ihtiyacı olan kolajen ve proteinler de barındırmaktadırlar. İçerdikleri kolajen sayesinde cilt daha pürüzsüz ve sağlıklı olur. Güneşin zararlı UV ışınlarına, cilt yanıklarına ve yaşlanmaya karşı önemli etkileri olan kırmızı meyvelerin faydaları bunlarla da sınırlı kalmamaktadır.

Kırmızı meyvelerin faydaları nelerdir?

Çilek, kiraz, ahududu, böğürtlen, vişne, karpuz gibi birçok kişi tarafından severek tüketilmektedir. Kırmızı renkli meyveler, K vitamini, C vitamini, folik asit içermesi açısından vücudumuzu birçok hastalıktan korumaktadır.

Kırmızı meyveler, çağımızın önemli hastalıklarından biri olan Alzheimer’ı önlemede de yardımcı bir besin kaynağı olarak değerlendirilir. Kırmızı meyveler, içerdiği polifenoller sayesinde unutkanlık ve yaşlanmayı geciktirmektedir.

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilk tercihi olan kırmızı meyvelerle ilgili yapılan araştırmalar, söz konusu meyvelerin tansiyon, yüksek kolesterol, kalp ritim bozukluğu, kanser gibi önemli hastalık ve sağlık problemlerini önlemede etkili olduğu görülmüştür. Ahududu, böğürtlen, yaban mersini ve frambuaz gibi kırmızı meyveler, quercetin adlı bir madde bulundurur.

Antioksidan özelliği olan bu quercetin maddesi, hem kansere karşı savaşmak hem de kalp sağlığını korumak açısından oldukça önemdir. Detoks içeceklerinde kırmızı meyvelere yer verilmesinin en büyük sebebi de doğal antioksidan kaynağı olmasından dolayıdır.



Kırmızı meyvelerin kalorisi, diğer meyvelere göre oldukça düşük olmaktadır. Dolayısıyla bu meyveleri özellikle diyet yapan kişilerin tüketmesi tavsiye edilir. Aynı zamanda bu meyveler yüksek lif içermektedir. İçerdikleri lif sayesinde tokluk hissi verir ve sindirimi kolay hale getirirler.