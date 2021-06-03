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Kadın - Aile Kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılır? Unsuz mayasız ekmek tarifi
Kadın - Aile

Kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılır? Unsuz mayasız ekmek tarifi

Mercimek ekmeği nasıl yapılır tam ölçülü | İster ekmek isterseniz de kek yerine tüketebileceğiniz leziz bir tarif ile geldik. Peki, mercimek ekmeği için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü kırmızı mercimek ekmeği tarifi

Yeniakit Publisher
2021-06-03 14:10:00 -
Kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılır? Unsuz mayasız ekmek tarifi

Kırmızı mercimek ölçülü tüketildiğinde sağlık için son derece faydalıdır. Bu leziz gıda ile unsuz, mayasız ekmekler hazırlamanız mümkün. Peki, kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılıyor?

Unsuz mayasız ekmek tarifi

Malzemeler:

  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 4 adet yumurta
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı karbonat
  • 5-6 kaşık lor peyniri
  • Dereotu
  • Tuz
  • Çörek otu

Kırmızı mercimek ekmeği nasıl yapılır?

Kırmızı mercimek ekmeği yapmak için öncelikle akşamdan mercimeği, oda sıcaklığında 2 su bardağı suyla ıslatın.

Sabah mercimeğin suyunu süzün.

Yumurta, yoğurt, kabartma tozu, karbonat, tuz, dereotu ve lor peynirini rondodan geçirin.

Ardından süzdüğünüz mercimeği de karışıma ekleyip rondodan geçirin.

Hazırladığınız karışımı hafifçe yağladığınız cam bir tepsiye dökün.

Ekmeğinizin üzerine çörekotu, dilerseniz de susam ya da keten tohumu serpebilirsiniz.

Ekmeğinizi önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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Kolay el açması börek tarifi | El açması börek tam ölçülü

Kadın - Aile

Kolay el açması börek tarifi | El açması börek tam ölçülü

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