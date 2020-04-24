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Yerel

Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı

Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulundu.

2020-04-24 16:57:23 -
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı

Bingöl’de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için kırmızı listede yer alan porsuk, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulundu. Yaralı hayvan tedavi altına alındı.


İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesi Servi karayolu üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listede koruma altında bulunan yaralı bir porsuk buldu. Yaralı hayvana ilk müdahaleyi yapan jandarma ekipleri, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Ekiplerin teslim aldığı hayvanın tedavi altına alındığı bildirildi.

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