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Yaşam Kırmızı listede yer alıyor! O hayvan görüntülendi
Yaşam

Kırmızı listede yer alıyor! O hayvan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-12-19 14:50:00 -

Erzincan’da nesilleri tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Erzincan’ın Tercan ilçesinde nesilleri tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Yunus Yıldız isimli vatandaş tarafından ağaçta görüntülendi. Tercan’ın Çadırkaya Köroğlu yaylasında hayvanlarını otlatan Yıldız, bir anda köpekler tarafından bir hayvanın kovalandığını fark etti. İl önce büyük bir kedi zannettiği vaşağı “pisi pisi” diyerek çağırdı. Yıldız’ın vaşak ile sohbeti ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

Bir süre ağaçta bekleyen vaşak, köpeklerin tehlikesini atlatınca inerek gözden kayboldu.

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