Kırmızı liste cenazede buluştu

FETÖ’yü kuran 14 isimden birisi olan ve Almanya’da koronadan ölen Mehmet Ali Şengül önceki gün Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentinde toprağa verildi. Türkiye’nin arananlar listesinde kırmızı kategoride aranan Şengül için Hanau mezarlığında tören düzenlendi. Yüzlerce FETÖ’cünün katıldığı törende, Türkiye’nin arananlar listesinde bulunan firari örgüt elebaşları da boy gösterdi.

Arhan Kardaş

Abdullah Aymaz

Kumpascı da oradaydı

Türkiye’nin kırmızı kategoride aradığı elebaşlarından FETÖ’nün Avrupa imamı Abdullah Aymaz, Kırmızı kategori de aranan 17/25 Aralık’ı kumpasının planlayıcısı firari Güney Afrika imamı Necdet İçel ile FETÖ elebaşı Gülen’in Almanya temsilcisi Ercan Karakoyun de cenazenin katılımcıları arasındaydı.

Eyüp Beşir

Hüseyin Yağmur

Mafya imamı da katıldı

Terör örgütünün kurucu kadrosunda yer alan Mehmet Atalay ve FETÖ’nün karanlık işlerini yürüten PKK ve mafya ile ilişkilerini tesis eden, kırmızı kategoride aranan Bahattin Karataş, Örgütün Türkiye İşçi Ünitesi İmamı Muammer Burtaçgiray, örgüt imamlarından Eyüp Beşir, FETÖ elebaşı Gülen’in kitapları ile ilgili tanıtım çalışmalarından sorumlu Arhan Kardaş da katılanlar listesindeydi. Örgütün firari ‘Uzakdoğu imamı’ Prof. Dr. Yunus Serin ile örgütün yanın organı Samanyolu TV’nin yöneticileri arasındaki Hüseyin Yağmur da cenazeye katılan diğer FETÖ’cüler oldu.

Mehmet Atalay

Yunus Serin

Muammer Burtaçgiray

Gülen yine rüya görmüş

Alman polisinin sıkı koruması altında gerçekleştirilen cenazede konuşma yapan FETÖ ele başı Aymaz, Fetullah Gülen’in kendisini arayarak taziye dilediğini söyledi. Ayrıca bir de mesaj yayınlayan Gülen, yine rüyalarına gönderme yaptı.

Gülen şunları kaydetti: “Onun boşluğunu doldurmak çok zor olacak. Vefat haberini alınca kalbime etki etti, kalbimin ritmi bozuldu.. 5-10 gün önce rüyamda ruhunun ağzından çıktığını görmüştüm. Fakat belki ölüm dirilişe delalet eder diye ümidimi koruyor ve sürekli dua ediyordum. Demek ki; Cenab-ı Hak beni yavaş yavaş onun yokluğuna alıştırmış.” FETÖ’nün sözde imamları Harun Tokak, Mehmet Yıldız ve Veysel Ayhan da sosyal medyadan canlı yayınlanan cenaze törenine katılarak Şengül’e övgüler yağdırdı.

Veliaht olarak görülüyordu

Kırmızı listede aranan firari FETÖ’cü Şengül, 10 milyon lira ödülle aranıyordu. Mehmet Ali Şengül, FETÖ’nün Türkiye’deki kumpas operasyonlarını koordine edip yöneten “Başyüceler” ya da “İstişare Heyeti” olarak da bilinen “Karanlık Kurul” içerisindeydi. Gülen’in veliahtı olarak görülen Şengül, Mustafa Özcan ile liderlik için çekişen isimler arasındaydı.

Kaynak: Yeni Şafak