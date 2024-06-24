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Gündem Kırmızı kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi
Gündem

Kırmızı kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2024-06-24 08:26:00 - 2024-06-24 09:32:51
Kırmızı kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı kategoride yer alan Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara kod adı verilen Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî kod adı verilen Zeynep Nibat'in öldürüldüğünü duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ile TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Batman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Gercüş kırsalında “Bozdoğan-45” operasyonu gerçekleştirildi.

Saklandıkları mağazada etkisiz hale getirildiler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda eyleme katıldılar

Etkisiz hale getirilen kırmızı kategoride yer alan sözde Botan Saha Eyalet Sorumlusu Beritan Amara Kod adlı Sultan Dağ ile Zeynep Cûdî Kod adlı Zeynep Nibat isimli teröristlerin 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 9 eyleme katıldıkları tespit edildi.

Beritan Amara kod adlı Sultan Dağ ve Zeynep Cûdî kod adlı Zeynep Nibat adlı teröristlerin; 29 Şubat 2016 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 5 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, Şırnak ili Merkez ilçesinde 7 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen operasyonda silahlı saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine, 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak ili Güçlükonak ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 2 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 23 Ekim 2018 tarihinde Mardin ili Dargeçit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda EYP’li saldırı sonucu 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 9 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 16 Haziran 2019 tarihinde Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine, 27 Nisan 2020 tarihinde Şırnak ili Merkez ilçesi kırsalında birliğe dönüş yapan sivil araca yönelik düzenlenen EYP’li saldırıda 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldıkları tespit edildi.
Bayram tatili süresince düzenlenen operasyonlarda 2’si kırmızı, 4’ü turuncu, 2’si gri kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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Yorumlar

Hamido

Geberten eller dert görmesin , rabbim attığınızı isabet ettirsin.

mal

ellerinize sağlık kim etkisiz hale getirdiyse
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