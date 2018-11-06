Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü
Kırmızı kategoride 4 milyon TL ödülle aranan Masiro kod adlı Abo etkisiz hale getirildi06 Kasım 2018 Salı 14:01
İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin;
terörden arananlar listesinde 4 Milyon TL ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiștir.
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