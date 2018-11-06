0553 313 94 23
impression

Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü

Kırmızı kategoride 4 milyon TL ödülle aranan Masiro kod adlı Abo etkisiz hale getirildi

06 Kasım 2018 Salı 14:01
Kırmızı kategoride aranan terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında   tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin;
terörden arananlar listesinde 4 Milyon TL ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiștir.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 14:01
  1. terör
  2. terörist
  3. son dakika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama yapıldı
    1. Harran Üniversitesi rektörlüğüne atama..
    2. İspanya kıyısında mülteci botu battı:..
    3. Ahlaksızlık ellerinde patladı!
    4. Tayland'da kızamık salgınından 14 kişi..
    5. BİM aktüel ürünler kataloğunda hangi..
    6. Fırat’ın doğusundaki Tel-Abyad'daki..
    7. Kremlin'den ABD açıklaması:..
    8. Adem Ljajic'e Sırbistan'dan milli davet
    9. Polis enseledi! Sahte kaza tutanağı..
    10. Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna..
    11. İstanbul Bağcılar'da binada korkutan..
    12. Gizem'in hayatını kaybettiği kazada..
    13. Alibaba'nın kurucusu Ma, ticaret..
    14. Kırmızı kategoride aranan terörist..
    15. Erdoğan'dan 'Yıldırım' sorusuna en net..
    16. Halk, ara seçim için sandıkta! ABD’de..
    17. Schalke 04 - Galatasaray maçı saat..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin..
    19. Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
    20. Süper Lig ekibinde sakatlık şoku!..
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    Müslüman karşıtlığı büyüyor! O ülke namaz kılmayı yasakladı
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    İhsan Şenocak'tan Bakanlığa 'Sıla' tepkisi!
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi
    Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi

    Günün Karikatürü

    4 Kasım 2018
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Sofuoğlu'ndan çarpıcı iddia! 'Erdoğan Suud'dan Mursi'yi isteyecek'
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!
    Gerici CHP'li Öztürk Yılmaz, "Ezan Türkçe okutulsun" dedi, cevabı aldı!