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Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

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Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

2026'ya damga vuran sözcük belli oldu.

#1
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Dijital kültürün günlük konuşma diline kazandırdığı yeni ifadeler, bu kez yılın kelimesi seçiminde öne çıktı. Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini açıklarken insanların hayatlarının farklı alanlarını en üst seviyeye taşıma arzusunu yansıtan bir kavrama dikkat çekti. Sosyal medyada farklı sözcüklerle birleşerek yeni anlamlar kazanan bu ifade, internet kültürünün dili nasıl dönüştürdüğünü de gözler önüne seriyor.

#2
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Her yıl dil ve kültür dünyasındaki en güçlü trendleri mercek altına alan Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti.

#3
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Kolektif yaşam yolculuğumuzu ve dijital çağın dinamiklerini en iyi şekilde yansıtan "maxxing" sözcüğü, 2026 yılının kelimesi unvanına layık görüldü.

#4
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Bir faaliyeti sonuna kadar sürdürmek veya hayatın belirli bir alanını maksimum seviyede optimize etmek anlamına gelen terim, dijital kültürün dile kazandırdığı en güçlü neolojizmlerden biri olarak öne çıkıyor.

#5
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

"Maxxing" kelimesi tek başına kullanılabildiği gibi, farklı kavramlarla birleşerek yepyeni sözcüklerin doğmasına da öncülük ediyor.

#6
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Fiziksel görünümü en mükemmel hale getirmeyi amaçlayan "looksmaxxing", iş hayatında yapay zekayı son sınırına kadar kullanmayı ifade eden "tokenmaxxing" veya İtalyan büyükannelerinin sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimsemek anlamına gelen "nonnamaxxing" gibi türevler bunun en somut örnekleri arasında yer alıyor.

#7
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Kavramın kökeni, dilimizdeki "maksimum" ve "maksimuma çıkarmak" anlamındaki kelimelere kadar uzanıyor.

#8
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Oyun dünyasından hayatımıza giren ve karakterlerin güçlü yönlerini uç noktaya taşımayı simgeleyen "min-maxing" terimi, zamanla kabuk değiştirerek tek başına bir eke dönüştü ve bünyesine katılan ekstra bir "x" harfiyle sosyal medyanın merkezine yerleşti. Çift "x" ile yazılan "maxxing" ve öncülü olan "looksmaxxing" kavramları, ilk olarak çevrimiçi forumlarda doğup büyüdü.

#9
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Arşiv verileri "looksmaxxing" teriminin 2015 yılına kadar uzandığını, 2021 itibarıyla ise "moneymaxxing" (para optimizasyonu) ve "statusmaxxing" (statü optimizasyonu) gibi terimlerin sirkülasyona girdiğini gösteriyor.

#10
Foto - Dictionary.com, 2026 yılının kelimesini ilan etti! İşte 2026'ya damga vuran sözcük

Teknolojinin toplumdaki rolünün yoğun bir şekilde tartışıldığı 2026 yılında, internet kültüründe forje edilmiş bir kelimenin yılın sözcüğü seçilmesi kaçınılmaz bir sonuç olarak değerlendiriliyor.

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