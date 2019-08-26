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Kırmızı kartlar havada uçuştu! Gazişehir Gaziantep rahat kazandı

Süper Lig'in ikinci haftasında Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Ankara ekibi, müsabakayı 9 kişi tamamladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:46
Kırmızı kartlar havada uçuştu! Gazişehir Gaziantep rahat kazandı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep evinde Gençlerbirliği'ni 4-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin golleri 32 ve 40. (pen) dakikada Kayode, 56. dakikada Güray Vural ve 72. dakikada Oğuz Ceylan'dan gelirken, deplasman ekibinin tek golü 69. dakikada Berat Özdemir'den geldi.

Bu sonuçla Gazişehir Gaziantep ligdeki ilk galibiyeti elde ederken 10. sıraya yükseldi. Gençlerbirliği ise ligde henüz puanla tanışamadı ve 16. sırada kaldı.

Mücadelenin 27. dakikasında bire bir mücadelede Kayode'yi düşüren Ahmet Oğuz doğrudan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 38. dakikada ise ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan rakibini düşüren Pierre-Yves Polomat kırmızı kart gördü.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 22:46
  1. Gazişehir Gaziantep kulübü
  2. Gençlerbirliği
  3. Gazişehir Gaziantep 4-1 Gençlerbirliği

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