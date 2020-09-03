"Kırmızı kabuklu" Antep fıstığında hasat telaşı başladı

GAZİANTEP (AA) - İRFAN AYDOĞDU - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden Antep fıstığında hasat dönemi zorlu şartlarda sürerken, "kırmızı kabuklu" türünün toplanmasına başlandı.

Ağustos ayının ilk günlerinde baklava yapımında kullanılan ve ''boz fıstık'' olarak bilinen ürünün hasadına başlayan çiftçiler, şimdilerde ise kırmızı kabuklu fıstığı toplamaya çalışıyor.

Sabahın erken saatlerinde işe koyulan çiftçiler, akşam saatlerine kadar fıstık topluyor.

Sıcak hava ve ağaçtaki fıstığın sakızı gibi bazı koşullar, çalışmaları zorlaştırsa da imece usulüyle verilen destek, çiftçiyi rahatlatıyor.

Yüksek rekolte beklentisi de üreticiyi sevindiriyor.

Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu Nizip'te de hummalı bir telaş yaşanıyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yeşil altın" diye tabir edilen boz fıstık hasadının bitmesinin ardından şimdi de "kırmızı altın" diye tabir edilen ürünün hasadına başlandığını söyledi.

Hasat döneminin bölge çiftçisine hayırlı olmasını dileyen Sarı, şöyle konuştu:

"Türkiye'de birçok bölgede Antep fıstığı üretilmesine rağmen Antep fıstığının en büyük ticarete iştigal ettiği ve ticaret konu olduğu yer Nizip ilçesidir. Sezon boyunca fıstık bahçelerinden toplanan Antep fıstıklarının kabuğundan ayrılması, kurutulması, yerine göre iç haline getirilmesi veya kuru yemiş olarak kavrulması gibi işlemlerde ilçemiz, tüm Türkiye'nin ihtiyacına cevap vermeye çalışıyor."

- Üretici de işçi de umutlu

Antep fıstığı üreticisi Çağlar Karakuş, sabahın erken saatlerinde başlayan mesainin akşam saatine kadar devam ettiğini kaydetti.

Çalışmanın sonunda toplanan fıstıkların önce fıstık işleme tesislerinde "kavlak" hale getirildiğini, daha sonra ise ambarlarda satışa sunulduğunu aktaran Karakuş, "Şu an hasadını gerçekleştirdiğimiz kabuklu Antep fıstığı, hem taze olarak tüketilebiliyor hem kavrulup kuru yemiş olarak kullanılıyor hem de lokum yapımında kullanılıyor. Çok yoruluyoruz ama bu yıl hasattan memnunuz, verimli bir yıl yaşıyoruz." diye konuştu.

Fıstık toplama işleminde çalışan Kenan Kaplan da mesailerinin özellikle sıcak nedeniyle oldukça yorucu olduğunu dile getirdi.

Sabahları bahçeye geldiklerinde ilk önce ağacın altına dökülen fıstıkları topladıklarını aktaran Kaplan, "Daha sonra ağaçlarda toplanmaya hazır olan fıstıkları toplayarak traktörlere yüklüyoruz. Ardından da arkadaşlarımız fıstıkları işleme tesislerine götürüyor. İşimiz zor da olsa severek yapıyoruz. Üretime ve üretene destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.