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Yerel Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada
Yerel

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:55:55 - 2024-06-13 11:55:55

Kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaya motosikletin çarptığı anlar kamerada.

Kadıköy'de yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Kadın kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı kask kamerasına yansıdı.

Olay, Bostancı sahil yolunda meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yanarken seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolun boş olması nedeniyle yolun karşısına geçmekte olan yayalara tepki gösterirken yoldaki kadına fark edemeyerek çarptı. Kaza sonrası yine kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçenler motosiklet sürücüsüne tepki gösterirken, motosiklet sürücüsü ise olay anında kırmızı ışığın yandığını söyleyerek kendini savundu. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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