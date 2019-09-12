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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kandıra yolu üzerinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

12 Eylül 2019 Perşembe 22:18
Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu: 3 yaralı

Kandıra yolu üzerinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Kaza gece saatlerinde İzmit-Kandıra yolu üzeri Solaklar sapağı mevkiinde meydana gelendi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün adı belirlenemeyen 54 SL 885 plakalı otomobil, Solaklar mevkiinde kırmızı ışıkta yola çıkınca Yusuf T. İdaresindeki 34 DL 9192 otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslara alınan yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 22:18
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