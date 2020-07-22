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Yerel

Kırmızı ışık ihlali felakete sebep oluyordu

Esenyurt'ta kırmızı ışık ihlali yapan araç kazaya neden oldu. Feci olayda 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 16:43:00 -

İstanbul Esenyurt’ta sabah erken saatlerde devriye görevi yürüten zabıta ekiplerine, kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı araç çaptı. 3 kişinin yaralandığı feci kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaza, sabaha yakın saat 06.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece devriyesinde bulunan Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, bulvar üzerinde U dönüşü yapmak istedi. Ekiplere U dönüşü yaptıkları esnada plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yapması sonucu hızlı bir şekilde çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde U dönüşü yapmak isteyen zabıta ekiplerine kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin hızlı bir şekilde çarptığı görülüyor.

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