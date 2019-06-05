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Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Birçok bölgede kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ’da da kızıl ve kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.

05 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
Kırmızı görüntüsü ile gelinciklerin görsel şöleni

Birçok bölgede kendiliğinden yetişen gelincik çiçeği, Elazığ’da da kızıl ve kırmızı görüntüsüyle görsel şölen sunuyor.


Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde daha çok nadasa bırakılan yerlerde yetişen ve yaklaşık üç ay kıpkırmızı görüntüsüyle tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincikler Elazığ’da da görsel şölen sunuyor. Kent merkezine 17 kilometre mesafedeki Mollakendi beldesi sınırlarında buğday ve arpa tarlalarının arasında açan ince dalı, narin yapraklarıyla dikkat çeken gelincik, hem bölgede ikamet edenlere hem de yoldan geçenlere tablo görüntüsü veriyor.



"Görsellik olarak güzel bir ortam”


Ailece sürekli gelip fotoğraf çektirdiklerini dile getiren belde sakinlerinden Abdulnasir Seçim, "Boş arazilerde ve buğdayların içinde çıkıyor ve doğaya güzel renk katıyor. Ortam çok güzel görünüyor. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Üç aylık bir süresi var. Buğday hasadı başladığı zaman gelincik de kuruyor. Tabii arazi de derim (hasat) dönemine denk geliyor ve o zaman yok oluyor. Görsellik olarak güzel bir ortam. Bazen ailelerimizle beraber geliyoruz. Burada resim çekiyoruz, oturuyoruz ve eğleniyoruz. İyi bir ortam güzel oluyor. Kırmızı ve rengarenk olması çok güzel. Evlerimiz, çevremiz ve doğa için harika bir görünüm. Bakınca gözümüz ve gönlümüz açılıyor.Gelip görmeleri için herkese tavsiye ederim” dedi.



"Video ve fotoğraflarını çekiyoruz"


Fırsat buldukça arkadaşları ile geldiklerini ve gelinciklerin içinde oyun oynadıklarını dile getiren 11 yaşındaki Yusuf Seçim ise "Gelincikler çok güzel görünüyor. Tarlalara güzellik katıyor. Bizim eve çok yakın fırsat buldukça arkadaşlarımızla geliyoruz. Oyun oynuyoruz ve koşuyoruz. Video ve fotoğraflarını çekiyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 11:56
  1. fotoğraf
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