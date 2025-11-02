Kırmızı ette yeni oyun! Balıkesir kuzusu yalanı

TÜRKYED Başkanı Nihat Çelik, farklı illerden toplanan kuzuların Balıkesir’de kesilerek sahte etiketle yeniden piyasaya sürüldüğünü belirterek “Vatandaş bu oyunun bedelini zamlı et yiyerek ödüyor” dedi.

Türkiye’de her gün yeni bir sahtekârlık olayı gündeme gelirken, bu kez hedefte et sektörü yer aldı. Tarımsal Üretim ve Küçükbaş Yetiştiricileri Derneği (TÜRKYED) Başkanı Nihat Çelik, kuzu etinde “Balıkesir kaşesi” adı altında yeni bir hile yöntemi tespit ettiklerini açıkladı.

Çelik’in verdiği bilgilere göre, Konya, Karaman, Niğde, Eskişehir ve Ankara gibi birçok ilden toplanan kuzular Balıkesir’e taşınıyor. Burada kesimi yapılan etlere “Balıkesir kuzusu” kaşesi vuruluyor ve etler yeniden diğer illere gönderiliyor. Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre böylece, etin fiyatı sahte bir menşe algısıyla yükseltiliyor.

“Balıkesir etiketiyle birlikte kilo fiyatına ortalama 100 lira ekleniyor” diyen Nihat Çelik, bu durumun hem üreticiyi hem de tüketiciyi mağdur ettiğini vurguladı. Başkan Çelik, “Yol masrafları ve sahte kaşe bahanesiyle et fiyatı gereksiz biçimde artırılıyor. Vatandaş bu oyunun bedelini yüksek fiyatla et alarak ödüyor” ifadelerini kullandı.

“Daha önce de su enjekte edilmiş etleri açıklamıştım”

Nihat Çelik, kırmızı ette daha önce yaşanan “su enjekte etme” skandalını da hatırlattı. O dönemde karkas etlere tazyikli su sıkılarak ağırlığının artırıldığını, bazı pahalı etlerin ise şırıngayla su verilerek satışa sunulduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

“Etteki su oyununu ortaya çıkarınca tehditler aldım, hakaretlere maruz kaldım. Ancak devlet önlem aldı, o yöntem artık uygulanamıyor” diyen Çelik, yeni sahtekârlığın da aynı şekilde durdurulmasını istedi.

Başkan Çelik, “Şimdi de ‘Balıkesir kuzusu’ etiketi üzerinden haksız kazanç elde edenler var. Bu düzen de bozulacak, dürüst üreticinin emeği ve tüketicinin cebinden oynanan oyunlar son bulacak” ifadelerini kullandı.

Balıkesir kuzusu niçin tercih ediliyor

Balıkesir'de üretilen kuzular, etinin kalitesi, lezzeti ve hastalık direnci gibi özelliklerinin bir arada bulunması, ince kuyruk yapısı nedeniyle kas arası ile kas içi yağlanmanın makul seviyede olmasından dolayı piyasada tercih ediliyor.

Coğrafi işaret tescili 2018 yılında yapılan "Balıkesir kuzu eti" için kuzular, merinos ve kıvırcık melezi koyunlardan sağlanıyor.