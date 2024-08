Kırmızı ette fiyat düştü!

Kurban bayramı sonrası kırmızı et fiyatlarında düşüş sürüyor. Et ve Süt Kurumu'nun et ithalatıyla arz talep dengesinin sağlanması üzerine kırmızı ette yüzde 8 - 10 arasında indirim yapılmıştı. Gelen indirimin ardından kilogramı 650 liraya satılan kuşbaşı et 580 liraya, 600 liraya satılan kıyma ise 550 liraya düşmüştü. Fiyattaki düşüşe rağmen, kasaplar talebin istenilen düzeyde olmadığını belirtti. İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Şu an esnafımızın yüzde 50 yüzde 60'a kadar iş kaybı var. Ondan dolayı bir durgunluğumuz var. Bu durgunluktan dolayı da fiyatlar geri geldi. Talep azaldığı için esnaflarımızın bütün masrafları artarak devam etmekte. Fakat, satışlarımızda yüzde 50-60 gerileme var" şeklinde konuştu. Kasap Muzaffer Duman "50 lira daha düşüş oldu ama satışlara yansımadı" dedi

"Talep azaldı; esnaflarımız masrafları artarak devam etmekte"

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, "Her sene Kurban Bayramından sonra yaşadığımız bir olay bu, yani fiyat gerilemesi. Fakat bu sene, maalesef işlerin yokluğundan, esnafımızın işinin düşüklüğünden, turizmin eti azaltarak çekmesinden dolayı bir gerileme var. Şu an esnafımızın yüzde 50 yüzde 60'a kadar iş kaybı var. Ondan dolayı bir durgunluğumuz var. Bu durgunluktan dolayı da fiyatlar geri geldi. Talep azaldığı için esnaflarımızın bütün masrafları artarak devam etmekte. Giderlerimiz artarak devam ediyor. Fakat, satışlarımızda yüzde 50-60 gerileme var. Bu da esnafımızı zor durumda bırakıyor"dedi.

"Yem fiyatlarına 'dur' denmesi gerekiyor"

Tüfekçi, "Şu anda esnafımız da besicimiz de sıkıntıda. Yem fiyatları yükseldiğinden dolayı köylümüz de sıkıntılı durumda. Özellikle küçük aile besicileri sıkıntıda yemden dolayı. Daha önce de söylediğimiz gibi küçük aile besicilerimiz mutlaka desteklenmeli ve yem desteği verilmeli. Çünkü, şu an 70 kuruşa saman yükleme yapıyorlar, bunun Tekirdağ'a maliyeti 4 lira. Yani işçi gideriyle, mazot gideriyle beraber 4 liraya mal oluyor. Bu besicimiz için bel büken bir şeydir. Onun için mutlak suretle yem fiyatlarına 'Dur' denmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Kuzu fiyatlarında 30 liralık gerileme var"

Et ve Süt Kurumu'ndan alınan ucuz etin esnafı zarara uğrattığını belirten Tüfekçi, "Yazın her zaman dediğim gibi bayramdan sonra düşme var. Bu sene turizmde de azalma olduğu için durgunluk yaşanıyor. Bu durgunluğa bağlı olarak fiyatlarda düşme var; ama bu demek değildir ki devamlı düşecek. Yarın mutlak surette, Eylül'de okullar açıldığı zaman normal işe dönüş olacak. Fiyatlarda da bir yükselme haliyle olacak; ama şu anda besicimiz zor duruma düşmüş durumda. İstanbul nüfusunda da azalma var. Gidebilenler tatile, gidemeyenler ailelerinin yanına gidiyor. Ben bugün bazı veriler aldım. Ortalama olarak Erzurum'dan, Maraş'tan, Konya'dan İskenderun'dan, Balıklesir'den, Bursa'dan veriler aldım. Ortalama kuzu fiyatlarımızda 30 lira gibi bir gerileme var. Danada da aynı şey geçerli. Et ve Süt Kurumu, yurtdışından getirdiği etleri zincir marketler olmak üzere, et sanayicileri olmak üzere buralara veriyor. Buraların da halka ucuza satması gerekiyor. Esnafımız Et ve Süt Kurumu'ndan et almıyor. Normal piyasadan et alıyor. Kasapta ortalama kıyma fiyatları 580 ile 680 lira arasında. Et ve Süt Kurumu'nun etini satanlar kıyma olarak satanlar 320 - 340 lira arasında satmakta. Bu da ensafımıza zarar vermekte" diye konuştu.

"50 lira düşüş oldu; ama satışlara yansımadı"

Esnaf Muzaffer Duman, "Ramazan'dan sonra pek iş olmadığı için zaten pek birşey fark etmedi. Ramazan'dan önce pes peşe çok zam geldi 20 lira şeklinde. Ramazan'dan sonra düşüş var ama lüks etlerde düşüş yok. Her et aynı para değil işyerlerinde de değil mezbahada da değil. Bu sefer de iş olmadığı için birşey fark etmedi satışlarda. Satışlar yine durgun. Alım gücü de yok et olmuş 600 lira, herkes alamıyor zaten Kurban Bayramı'ndan çıktık. Daha önceki fiyatlarla Ramazan'daki fiyatlar arasında 50 lira fark oldu. Şimdi ona göre, 50 lira daha düşüş oldu ama satışlara pek yansımadı " dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kasap Muharrem Sağır, "Bu fiyatların böyle abartılı olması 3 aylık, 6 aylık mevzu değil. 370'lere çıktı karkas et, şu an 335 lira alan. Millet tavuk alıyor. Parası olsa kimse tavuk almaz. Şu an bu fiyatlar pahalı ama söylendiği kadar da düşmedi yani. Zaten iş yok. Bir kilo et 500 - 600 lira nasıl alacak millet. 2-3 kişi otursa yer onu rahatlıkla" ifadelerini kullandı.

Müşteri Gürsel Abukan ise, kalabalık ailelerin bir günlük masrafına değinerek "Yüksek ödeme yapıp az miktarda yiyoruz. Bir de böyle düşünmek lazım. 550 liralık eti bir günde bitirirsin. 7-8 kişiye yetmez. O yüzden fazla tüketim yapan bir aileye yetmez diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.