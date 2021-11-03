  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail’in Türkiye yalanına inandınız mı? Küstah paylaşım ‘Siber saldırı’dan kaynaklanmış!

Cem Yılmaz'dan skandal Demirtaş ve Kavala çıkışı

BM’den o ülke için çağrı geldi: Taraflar olarak ateşkes ilan edin!

Perinçek'ten ABD tepkisi: Namluların hepsi Türkiye'ye dönük

Enver Aysever ve Cem Yılmaz birbirine girdi

Kendi maskesini kendisi indirdi! Çıkarı olunca "Atatürk'ten sonraki en büyük lider", görev vermeyince "istifa etsin kayınpeder!"

2016'da 'darbe'yi meşrulaştırmaya çalıştı! İngiliz gazeteci Erdoğan'ı olmayan kriz üzerinden hedef aldı

O yasaklar 1 ay önce kalkmıştı! Koronavirüs yasaklarını 6 Kasım’da geri getiriyorlar

RTÜK'ten gündüz kuşağındaki ahlaksızlıklar için ilk hamle! 'Aile içi mahremiyeti yıkan...

Barış Terkoğlu'nun Ali Erbaş yalanı elinde patladı!
Ekonomi Kırmızı ete zam yapılacak mı? Kırmızı et zam yapıldı mı?
Ekonomi

Kırmızı ete zam yapılacak mı? Kırmızı et zam yapıldı mı?

Kırmızı ete zam yapıldı mı? Vatandaşlar yeni yıl öncesinde hangi kalemlerde zam yapıldığını merak ediyor. Peki, kırmızı et zamlandı mı? Kırmızı ete ne kadar zam yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-03 11:46:00 -
Kırmızı ete zam yapılacak mı? Kırmızı et zam yapıldı mı?

Yeni yıl öncesinde vatandaşlar hangi alanlarda zam yapılacağını merak ediyor. Pek çok kişi kırmızı ete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, kırmızı ete yüzde kaç zam var?

Kırmızı ete zam yapılacak mı? Kırmızı et zam yapıldı mı?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, iki yıldır kırmızı ete ciddi bir zammın gelmediğini belirtti. Yardımcı, “Biz 2 yıldır fırsatçılık yapmadık ete zam olmadı. Et yine ucuz, 4-5 lira arasında bir zam geldi ama bu büyük bir maliyet değil. 70-80 lira arasında etin fiyatı değişiyor. Pirzola, bonfile, antrikotu görüyorlar. Vatandaşın tüketeceği kuşbaşı ile kıyma. Onlara da gelen 4-5 liralık zam anormal bir durum değil. Yine et ucuz" diye konuştu.

Osman Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zammın öngörülmediğini belirtti ve 2021 yılının zamsın kapanacağını ifade etti.

Kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? Kasımda kiralara ne kadar zam yapıldı?
Kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? Kasımda kiralara ne kadar zam yapıldı?

Ekonomi

Kasım ayı kira zam oranları ne kadar oldu? Kasımda kiralara ne kadar zam yapıldı?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden Türkiye sınırına asker konuşlandırma kararı!
Gündem

O ülkeden Türkiye sınırına asker konuşlandırma kararı!

Bulgaristan, artan göç akını nedeniyle Türkiye sınırına 350 asker gönderdiğini duyurdu. Askerlerin yasa dışı geçişleri engellemek için sınır..
Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun
Gündem

Hakan Bayrakçı'dan Kılıçdaroğlu'na salvolar! Sen SGK'da o sıralar başka işlerle uğraşıyordun

Suriye ve Irak tezkerelerine hayır denmesinin utanç verici olduğunu belirten kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı, Kılıçdaroğlu'nun aksine a..
İşte 4 lezzetli bayat ekmek tarifi...
Kadın - Aile

İşte 4 lezzetli bayat ekmek tarifi...

Ekmek israfı çok ciddi boyutlara ulaşırken bayat ekmekleri değerlendirerek bu israfa son verebilirsiniz. Tüketilmediği sürece tazeliğini kay..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay