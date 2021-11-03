Yeni yıl öncesinde vatandaşlar hangi alanlarda zam yapılacağını merak ediyor. Pek çok kişi kırmızı ete zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, kırmızı ete yüzde kaç zam var?

Kırmızı ete zam yapılacak mı? Kırmızı et zam yapıldı mı?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, iki yıldır kırmızı ete ciddi bir zammın gelmediğini belirtti. Yardımcı, “Biz 2 yıldır fırsatçılık yapmadık ete zam olmadı. Et yine ucuz, 4-5 lira arasında bir zam geldi ama bu büyük bir maliyet değil. 70-80 lira arasında etin fiyatı değişiyor. Pirzola, bonfile, antrikotu görüyorlar. Vatandaşın tüketeceği kuşbaşı ile kıyma. Onlara da gelen 4-5 liralık zam anormal bir durum değil. Yine et ucuz" diye konuştu.

Osman Yardımcı, yakın bir zamanda kırmızı ete zammın öngörülmediğini belirtti ve 2021 yılının zamsın kapanacağını ifade etti.