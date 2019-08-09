0553 313 94 23

Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

Toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,8 artarak 255 bin 455 ton olarak tahmin edildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:27
Kırmızı et üretim istatistikleri açıklandı

Toplam kırmızı et üretimi ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,8 artarak 255 bin 455 ton olarak tahmin edildi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı ikinci çeyrek (Nisan-Haziran) kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplam kırmızı et üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,8 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,1 oranında azaldı. Toplam kırmızı et üretimi içinde sadece kesimhanelerde üretilen kırmızı et miktarı ise 176 bin 629 ton olarak gerçekleşti.


Sığır eti üretimi 223 bin 693 ton olarak tahmin edildi. Sığır eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 16,9 artarken, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,2 oranında azaldı.


Koyun eti üretimi 30 bin 600 ton olarak tahmin edildi. Koyun eti üretimi bir önceki çeyreğe göre yüzde 70,6, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,9 oranında arttı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz
    1. İstanbul'da Kurban Bayramı ve 30..
    2. Almanya'nın ihracatı haziranda azaldı
    3. Arsenal, David Luiz'i transfer etti
    4. Sürücülere bayram tatili uyarısı
    5. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    6. Akaryakıtta çifte indirim
    7. Suudi Arabistan Husilere ait İHA’yı..
    8. Öğrenciler in tercihi yine Iğdır..
    9. Bayram yaklaşınca kurban pazarı..
    10. Başkan Dündar çarşı esnafı ile..
    11. Malezya’da kayıp İrlandalı kızın ayak..
    12. Teknosa'dan "bayram kampanyası"
    13. İzmirliler bayramda toplu ulaşımdan..
    14. Evde çıkan yangında 4 ton buğday küle..
    15. Kastamonu'da feci kaza! 6 yaralı
    16. İptal edilen Çeşme-Atina feribot..
    17. Vali Recep Soytürk’ün Kurban Bayramı..
    18. Ödemeler dengesi (2)
    19. Mamak’ta mezarlıklar bayrama..
    20. Temmuz ayında Türk hava sahasında 1..
    21. Coca-Cola İçecek, ikinci çeyrekte..
    22. Flaş gelişme! Davutoğlu'nun dünürü..
    23. "Yeşil kaplumbağalar" sokaklarda çöp..
    24. Hasan Dağ’ından uçan paraşütçüler Ömer..
    25. İbadethaneler bayram için temizlendi
    26. Kurban Bayramı’nda toplu taşıma..
    27. Bağcılarlı Kung Fu’cular, 15 Temmuz..
    28. Başkan Sunar’dan Kurban Bayramı mesajı
    29. Antalya’da biyolojik mücadele için8..
    30. Bankaların kredi işlemlerine ilişkin..
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Cemal Kaşıkçı'yı katleden Prens Selman rahat durmuyor!
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    Başkan Erdoğan'dan 'Kaz Dağları' talimatı
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    İzmir'den sonra Denizli'de de deprem!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Trabzon’da 217 kişi hastaneye kaldırıldı!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!
    Komünist başkan, vatandaşa 'pamuk eller cebe' dedi!

    Günün Karikatürü

    09 Ağustos 2019
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Eminönü'nde yaşanan olayla ilgili Emniyet'ten açıklama
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!
    Partizan taraftarından alçaklık: Sultan Murat'ı hançerleyen Obiliç için paçavra açtılar!