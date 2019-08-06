0553 313 94 23

Kırmızı et tüketerek DNA’mızı yenilememiz mümkün

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kırmızı et tüketimi ile DNA yenilenmesinin mümkün olduğunu söyledi.

06 Ağustos 2019 Salı 09:49
Kırmızı et tüketerek DNA’mızı yenilememiz mümkün

Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, kırmızı et tüketimi ile DNA yenilenmesinin mümkün olduğunu söyledi.


Medicana Sivas hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, et tüketiminin arttığı Kurban Bayramında alınacak küçük tedbirlerle bayramı daha sağlıklı geçirmenin mümkün olduğunu söyledi. Arslan, “Et tüketimimizin arttığı Kurban Bayramında beslenmemize yapacağımız küçük dokunuşlarla bayramı daha sağlıklı geçirmek elimizde. Hatta et yerken daha hızlı bir şekilde DNA’mızı yenilemem mümkün. Et denilince aklımıza gelen ilk vitamin B12 vitaminidir. Çünkü B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan bir vitamindir. Kaynaklarına baktığımızda kırmızı et, tavuk, hindi, yumurtanın iyi kaynaklar olduğunu görüyoruz. B12 vitamini her hücre için gereklidir ancak sinir hücreleri; mide-bağırsak hücreleri gibi kendilerini sık yenileyen hücrelerin B12 ye ihtiyacı fazladır. Çünkü B12 DNA sentezi yani gen yapımı için gereklidir. Gen yapımına baktığımızdaB12 ile birlikte görev alan folat, B9 diye de geçen folik asit bileşiğinin debu süreci hızlandırdığını görüyoruz. Kurban bayramında et yerken daha hızlı bir şekilde DNA mızı yenilemek mümkün. Bunun en basit yolu da B12 vitamini olan etlerimizin yanına folik asit kaynakları dediğimiz,koyu yeşil yapraklı sebzeler, nohut, kuru fasulye gibikuru baklagil grubumuzve yeşil fasulye, bamya gibi sebzelerimizi soframızdan eksik etmemekten geçiyor. Çünkü B12 vitamini ve folik asitbirlikte DNA’nın üretimini yani gen yapımını hızlandırıcı faktör olarak bir arada çalışıyorlar. Bunu unutmadan etlerimizin yanına et yemeklerimizin yanına söylediğim yazdığım grupların içerisinde ki besinlerden birine yer vererek yapmamız mümkün. Et pişirirken ortaya çıkan bazı serbest radikallerin vücuda zarar vermeden yok olmasını sağlıyorlar. Bu sebeple biberiyeye mutfağımızda yer vermekte fayda var" dedi.



“Terbiye edilmiş etleri kullanalım”


Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Kurban Bayramında kırmızı et tüketiminde terbiye edilmiş etlerin tercih edilmesinin daha sağlıklı olacağını söyledi. Arslan, “Bir diğer önerim ise şu olacak. Özellikle marine edilmiş etler dediğimiz gibi birde dinlenmiş bir gece öncesinden terbiye edilmiş bekletilmiş köfteleri kıymaları kullanmamız bizim için daha mantıklı seçenek olacaktır. Kurban bayramında yapacağımız kavurma yerine Sivas köftesi gibi, İzmir köfte gibi, dalyan köfte gibi, terbiyeli daha sebze girilebileceği içerisine daha keyifle tüketilebilecek et grubunu köfte grubunu tüketmek bizim içindaha doğru daha akılcı bir tercih olacaktır" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 09:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Berge’den yerel esnafa destek çağrısı
    1. Başkan Berge’den yerel esnafa destek..
    2. Iğdır Üniversitesi ile Tebriz..
    3. Eskişehir Gökmeydan Spor Kulübü,..
    4. Honduras Devlet Başkanı Hernandez'den..
    5. Bayrama giden Suriyelilerin sayısı 30..
    6. Borsa güne yükselişle başladı
    7. Çarşamba’da uyuşturucu operasyonları
    8. İl Sağlık Müdürlüğü’nün banka maaş..
    9. Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı..
    10. 3 yıl evli kaldı, 37 yıldır boşanmaya..
    11. Hanehalkı yurt içi turizm verilerini..
    12. İsrail güçleri 18 Filistinliyi..
    13. Türkiye Finans'tan ilk yarıda 205..
    14. 8 aydır imamı olmayan köy
    15. Milli Futbolcudan TDV’ye kurban bağışı
    16. CHP'li vekilin yasak aşkı her şeyi..
    17. Aşırı kıskanç insanlara dikkat
    18. Tek bacağıyla hacca koştu
    19. Teksas saldırısında ölü sayısı 22’ye..
    20. Öğrencilerden Kurşunlu Şelalesi ’ne..
    21. Kaza yapan otomobil 30 metre şarampole..
    22. (Özel) Şikayet 5 yavru köpeği annesiz..
    23. (Özel Haber) Keçiörengücü, Aktepe..
    24. Mersin plajlarında deniz suyu temiz
    25. Başkan Uysal, Kaleiçi Old Town..
    26. Antalya’da 10 bin 484 çiftçiye..
    27. Kış hazırlıklarına başladınız mı?..
    28. Rabia Naz'ın vasiyeti gerçek oldu!
    29. Borsa, güne yükselişle başladı
    30. Bayburt’ta kaybolan 21 yaşındaki genç..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    Emekli albaydan kritik uyarı! 'ABD bir numara çekebilir'
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'
    ABD'ye çağrı yaptılar! 'Suriye'yi vilayet yapacaklar'

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'