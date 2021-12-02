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Dünya Kırmızı ceketli, silahlı şahıs alarmı! BM Genel Merkezi kapatıldı
Dünya

Kırmızı ceketli, silahlı şahıs alarmı! BM Genel Merkezi kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 20:08:00 - 2021-12-02 20:14:12
Kırmızı ceketli, silahlı şahıs alarmı! BM Genel Merkezi kapatıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi, bina dışındaki silahlı bir şüpheli nedeniyle kapatıldı.

BM Genel Merkezinin 42. Cadde üzerindeki girişinde silahlı olduğu belirtilen ve üzerinde kırmızı bir ceket olduğu görülen şüpheli yüzünden 1. Cadde trafiğe kapatıldı.

BM Güvenlik Birimi de bina dışındaki "güvenlik durumu" nedeniyle bütün personel, diplomat ve gazetecilere binadan ayrılmamaları yönünde uyarı gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın BM Genel Merkezi'ndeki 1. Cadde'ye bakan ofisinden şüphelinin 42. Cadde üzerindeki girişte olduğu görülüyor ve New York Polis Departmanından ekipler bina dışında bekliyor.

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