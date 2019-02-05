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'Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Karar çıktı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde yurt dışına kaçmak isterken yakalanan, aralarında, kırmızı bültenle aranan kadın şüphelinin de bulunduğu terör örgütü DEAŞ mensubu 4 zanlı mahkemece tutuklandı.

05 Şubat 2019 Salı 06:18
'Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Karar çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut karakolu unsurlarınca 3 gün önce Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanan, terör örgütü DEAŞ mensubu Feride Samur ile Ö.S, A.A. ve M.G'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında Akçakale Devlet Hastanesine getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

TSK hudut karakolu unsurlarınca 3 gün önce Akçakale ilçesi sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 şüpheli tespit edilmiş, yakalanan şüphelilerin terör soruşturmaları kapsamında kırmızı bültenle aranan Feride Samur ile Ö.S, A.A. ve M.G. olduğu belirlenmişti.

Cezaevindeki DEAŞ’lı teröristin çocukları Belçika’ya iade edildi

Öte yandan Belçika Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de cezavinde bulunan terör örgütü DEAŞ mensubu Belçika vatandaşı Amina Ghezzal’ın Türkiye’deki iki çocuğunun Belçika’ya iade edildiğini duyurdu.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 06:18
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  2. kırmızı bülten
  3. Şanlıurfa

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