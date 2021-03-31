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Gündem Kırmızı bültenle aranıyordu! Ankara'da enselendi
Gündem

Kırmızı bültenle aranıyordu! Ankara'da enselendi

Kırmızı bültenle aranan DAEŞ'li terörist B.A, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sahte kimlikle yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 18:20:00 -
Kırmızı bültenle aranıyordu! Ankara'da enselendi

Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği belirlenen ve kırmızı bültenle aranan DAEŞ'li terörist B.A., Ankara'da polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 2013'de Kazakistan'dan Suriye"ye giderek terör örgütü DAEŞ'e katılan, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve Suriye'ye gitmek isteyen örgüt mensuplarına lojistik destek sağladığı tespit edilen B.A.'nın yasadışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti.

B.A'nın, taksi ile Ankara'ya geleceği bilgisi alındı. Harekete geçen ekipler, Hatay'dan yola çıkan B.A'nın içinde bulunduğu taksiyi takibe aldı. M.Y'nin kullandığı taksi, Ankara'ya yaklaştığı sırada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Durdurulan takside kırmızı bültenle aranan B.A. ve korsan taksici M.Y. yakalanarak gözlatına alındı. B.A'nın üzerinde yapılan aramada, İ.A. adına düzenlenmiş sahte yabancı kimlik ele geçirildi.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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