  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı

Sevk edildiği adliyede tutuklanan zanlı, Brezilya'ya iade edilecek

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:54:21 -
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL (AA) - Kırmızı bültenle aranan Ürdünlü uyuşturucu satıcısı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2017'de Brezilya'dan Avrupa ülkelerine 545 kilogram kokain kaçırdığı gerekçesiyle "uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne üye olmak" suçundan Brezilya makamlarınca hakkında 2 kırmızı bülten çıkarılan ve 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ürdün uyruklu uyuşturucu satıcısı W.I.A.K'nin Sarıyer'de bir villada kaldığını belirledi.

Söz konusu adrese 22 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, W.I.A.K. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelinin W.I.K. ve R.S. adına sahte kimlik kullandığı, Sırbistan, Ürdün, Brezilya, Makedonya ve İspanya vatandaşlıklarına sahip olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlının iadesi için de gerekli çalışmalar başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı