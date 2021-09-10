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Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
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Gündem Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
Gündem

Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!

MSB, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-10 12:10:00 - 2021-09-10 12:12:20
Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:

Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

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