Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı!
MSB, kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin yakalandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaşımı:
Hatay hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 4 kişi yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan birinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.