Kırmızı bültenle aranan terörist yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) hudut birlikleri, yurda kaçak yollarla girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı.

Yakalananların Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişi olduğu bildirildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Kaçaklardan biri hakkında ise uluslararası arama kararı olduğu, diğerinin ise terör örgütü DAEŞ bağlantısı sebebi ile kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birlikleri, Hatay'daki Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Türkiye'ye kanun dışı yollar ile girmeye çalışan bir grubun varlığını tespit etti.

Bunun üzerine Hudut birlikleri, Rus uyruklu 7'si çocuk 9 kişiyi Türkiye'ye girerken enseledi.

Söz konusu şahıslardan Arina Y. hakkında uluslararası arama kararı olduğu, Kızıgül C'nin ise terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı sebebi ile kırmızı bültenle arandığı belirlendi.