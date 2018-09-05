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Kırmızı Bülten'le aranan terörist Bulgaristan'da enselendi

Türkiye’nin talebi üzerine İnterpol’un Kırmızı Bülten ile 9 yıldır aradığı PKK'lı Mehmet Y. Bulgaristan'ın Varna kentinde gözaltına alındı.

05 Eylül 2018 Çarşamba 21:12
Kırmızı Bülten'le aranan terörist Bulgaristan'da enselendi

Varna Bölge Savcılığı, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan 44 yaşındaki terör örgütü PKK üyesi Mehmet Y.'nin 2 Eylül'de Varna Havalimanında yakalandığını açıkladı. 

Çıkarıldığı mahkeme, Mehmet Y.'nin 40 günlük denetimli serbestlik çerçevesinde bulunduğu otelde kalmasına karar verdi.

Mehmet Y. 2005'te Adana Yüksek Ceza Mahkemesi tarafından Kocatepe Üniversitesinde PKK terör örgütü lehine propaganda yaptığı gerekçesiyle gıyabında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

PKK mensubu için Kırmızı Bülten ile arama emri çıkarılmıştı.

Mehmed Y.’nin Türkiye’ye sınır dışı edilmesiyle ilgili başvuru gelmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 21:12
  1. Adana
  2. Bulgaristan
  3. PKK
  4. teröresti
  5. Anadolu Ajansı

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