Kırmızı bülten sonrası FETÖ'cü Enes Kanter tutuştu

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarılan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’in ABD Kongre üyeleri ve senatörlerine yaptığı ziyarette Türkiye aleyhine karalama kampanyası yürüterek bir kez daha ülkesine ihanet ettiği ortaya çıktı.

Türkiye’yi karaladı

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD Kongre üyelerini ve senatörleri ziyaret ederek, Türkiye aleyhine açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Senatörü Marco Rubio, terör örgütü FETÖ savunuculuğuyla dikkat çeken NBA oyuncusu Enes Kanter'e kucak açmasını, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "utanç verici" olarak değerlendirdi.

ABD'li senatör Rubio: Cesaretten etkilendim

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Senatörü Marco Rubio, FETÖ terör örgütü savunuculuğuyla dikkat çeken Türkiye'nin 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için hazırlıklara başladığı NBA oyuncusu Enes Kanter'e kucak açtı. Rubio, Enes Kanter ile Washington'da bir araya geldi. Senatör Rubio, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum" dedi.

Büyükelçi Kılıç cevap verdi

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Senatör Rubio'nun paylaşımına sert tepki gösterdi. Rubio'nun Twitter'daki paylaşımının altına yorum yazan Kılıç, "Demokratik olarak seçilen bir senatör, 2016 yılında Türk demokrasisini hedef alan bir terörist grubun karalama kampanyasını destekliyor. Çok utanç verici" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapıldı

Bu arada senatörün paylaşımına ABD'de yaşayan bazı Türklerde yorum yazarak tepkilerini ortaya koydu. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için başvuru yapılmıştı.