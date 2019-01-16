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Kırmızı bülten sonrası FETÖ'cü Enes Kanter tutuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarılması konusunda başvuru yapılan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, ABD Kongre üyeleri ve senatörlerine ziyarette bulunarak Türkiye aleyhine açıklamalarda bulundu. Söz konusu durumu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "utanç verici" olarak değerlendirdi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 10:56
Kırmızı bülten sonrası FETÖ'cü Enes Kanter tutuştu

Hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kırmızı bülten çıkarılan FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter’in ABD Kongre üyeleri ve senatörlerine yaptığı ziyarette Türkiye aleyhine karalama kampanyası yürüterek bir kez daha ülkesine ihanet ettiği ortaya çıktı.

Türkiye’yi karaladı

FETÖ'cü Enes Kanter, ABD Kongre üyelerini ve senatörleri ziyaret ederek, Türkiye aleyhine açıklamalarda bulundu.

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Senatörü Marco Rubio, terör örgütü FETÖ savunuculuğuyla dikkat çeken NBA oyuncusu Enes Kanter'e kucak açmasını, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç "utanç verici" olarak değerlendirdi.

ABD'li senatör Rubio: Cesaretten etkilendim

Amerika Birleşik Devletlerinin Florida Senatörü Marco Rubio, FETÖ terör örgütü savunuculuğuyla dikkat çeken Türkiye'nin 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için hazırlıklara başladığı NBA oyuncusu Enes Kanter'e kucak açtı. Rubio, Enes Kanter ile Washington'da bir araya geldi. Senatör Rubio, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Bu genç adamın Türk vatandaşı arkadaşlarının haklarını savunmak için gösterdiği cesaretten etkilendim. Bugün Enes Kanter ile toplantı yapmaktan onur duydum" dedi.

Büyükelçi Kılıç cevap verdi

Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Senatör Rubio'nun paylaşımına sert tepki gösterdi. Rubio'nun Twitter'daki paylaşımının altına yorum yazan Kılıç, "Demokratik olarak seçilen bir senatör, 2016 yılında Türk demokrasisini hedef alan bir terörist grubun karalama kampanyasını destekliyor. Çok utanç verici" ifadelerine yer verdi.

Kırmızı bülten çıkarılması için başvuru yapıldı

Bu arada senatörün paylaşımına ABD'de yaşayan bazı Türklerde yorum yazarak tepkilerini ortaya koydu. Önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, firari şüpheli basketbolcu Enes Kanter hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iade talepnamesi düzenlenerek, 'Kırmızı Bülten' çıkarılması için başvuru yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 10:56
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • II. AbdülhamitII. Abdülhamit16 dk önce
    Alçak kapıdan eğilerek girmesini bilecek. Silivriye onun için yüksek kapı yapmazlar.
  • yazıYORUMyazıYORUM21 dk önce
    İlahiii büyükelçi kıytırık bir senatörün enes kanter denen müptezel mongola (o kendisine enes gülen diyor) desteğine mi içerledin. "Koskoca" ABD FETOŞ itini koruyup kolluyor himaye ediyor, yapmakta olduğu şeyi daha bir aşkla şevkle yapması için teşvik ediyor maddi ve manevi her türlü desteğini esirgemiyor, ona içerlemiyorsunda buna mı içerliyorsun! Sineklerle uğraşmaktan bataklığı göremiyoruz. Bu iş ülkemizde de bu mantıkla işliyor maalesef.
  • NASİHATCINASİHATCI25 dk önce
    ONURSUZ ŞEREFSİZ VATAN HAİNİ İT.
  • Zenci MusaZenci Musa33 dk önce
    Uzun ahmak..Kendi milletine ihanet eden ahmak.MOSSAD-CIA nın emrindeki ahmak..Papazın ahmağı.Korkudan altına dolduran ahmak.Ahmaklar içinde en aptal..Hıyarın biri..
  • ali uysalali uysal34 dk önce
    fetöcülerin anasını ağlattık sözüm yok da. Niçin devlette fetöcüler gibi bir pkk temizliği yapılmıyor. Askerin Polisinkarda kışta dağda bayırda canı çıkıyor .Devletten maaş alan binlerce hain var.Bir an önce devlet kademelerinde iyi bir pkk temizliği yapılmalı.Bu yapılmazsa kanını verenlerin kanına canını verenlerin canına yazık olur.
  • Şeref KazanŞeref Kazan43 dk önce
    Bu gün ENES le yaptığı toplantıdan onur duyan yarın Enes in annesiyle eşiyle toplantı yapar İrak da olduğu gibi bütün kenter sülalesi Şeref duyar
  • ihsanihsan57 dk önce
    zaten cibilliyetsiz hain sapık gülen köpeği alçak

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