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Gündem Kırmızı bülten ile aranıyordu! Sınırda yakalanan Fransız terörist cezaevine gönderildi
Gündem

Kırmızı bülten ile aranıyordu! Sınırda yakalanan Fransız terörist cezaevine gönderildi

Kırmızı bültenle aranan ve yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışırken Hatay’da yakalanan Fransa uyruklu terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 15:49:00 -
Kırmızı bülten ile aranıyordu! Sınırda yakalanan Fransız terörist cezaevine gönderildi

Hatay Reyhanlı’da bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye’den Türkiye’ye yasadışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransa vatandaşı C.G.’nin terör örgütü El-Kaide’nin Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran ‘Fırkatul Gurba’ isimli yapı içinde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan Fransız terörist geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesine sevk edildi. C.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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