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Ekonomi Kırmızı altın... O ilçeye yılda 100 milyon lira kazandırıyor! Hasadı başladı
Ekonomi

Kırmızı altın... O ilçeye yılda 100 milyon lira kazandırıyor! Hasadı başladı

Halk arasında 'kırmızı altın' olarak bilinen turpta Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yeni hasat başladı. İlçe ekonomisine dev katkısı olan altın yılda yaklaşık 100 milyon lira katkı sağayan turp tarladan sofraya zor bir yolculukla ulaştırılıyor. Yılda 100 milyon lira gibi bir katkı sağlayan turpta yeni sezon başladı.

Yeniakit Publisher
2022-12-09 11:50:00 - 2022-12-09 11:57:57
Kırmızı altın... O ilçeye yılda 100 milyon lira kazandırıyor! Hasadı başladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, ekonomiye yılda 100 milyon lira gibi bir katkı sağlayan turpta yeni sezon başladı. İlçede bulunan Savrun Çayı üzerinde kurulan havuzlarda yıkanarak paketlenen ilk ürünlerin İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlere sevkiyatı yapılmaya başlandı. Üreticiler ise dönem başında fiyattan ve rekolteden memnun olduklarını dile getirdiler. İlçe ekonomisine yılda yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayan turp tarladan sofraya zahmetli bir yolculukla ulaştırılıyor.

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA HASAT BAŞLIYOR

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlada başlanan hasat işlemi şehrin merkezinden geçen Savrun Çayı üzerinde kurulu havuzlarda devam ediyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler turpları tek tek yıkayarak paketleyip satışa hazır hale getiriyor.

'BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR'

Kadınların torbaladığı turplar erkek işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Daha sonra turp yüklü kamyonlar İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere yola çıkıyor. Sofralarda da lezzetle yenen turp böbrek taşı, astım, sarılık, öksürük ve romatizma gibi hastalıklara da iyi geliyor.

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