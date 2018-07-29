Kirli pazarlığın mimarı ortaya çıktı

Suriye’de proje terör örgütü PYD/PKK ile Esed rejimi yetkililerinin başkent Şam’da gerçekleştirdiği zirve sonrası tepkisi merak edilen Washington yönetiminin, organizasyonun ana unsuru olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı’nın DEAŞ’la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün, toplantı öncesi bölgeyi ziyaret ederek PYD’li teröristlerle Esad’la pazarlık edilecek konuları masaya yatırdığı öğrenildi.

BEYAZ SARAY’DAN ONAY

Şarku’l Avsat’a bilgi veren Arap kaynaklar, terör örgütünün işgali altındaki bölgede gerçekleşen toplantıda McGurk’ün PYD’ye, "Esed rejimiyle görüşmenize karşı değiliz" diyerek süreci Beyaz Saray’ın da onayladığı mesajını ilettiğini ifade etti. Kaynaklar, ABD’nin eski Başkanı Barack Obama döneminden beri PYD’ye silah desteği verilmesi için çalışan McGurk’ün teröristlerden Şam’daki toplantıda örgüt işgalindeki alanlara anayasal özerklik verilmesi için ısrarcı olmasını talep ettiğini kaydetti. Washington ile Ankara arasındaki Münbiç görüşmeleri öncesi Türkiye, PKK/YPG’den plaket alan ve teröristlere net bir şekilde destek veren McGurk’ün azlini istemişti.

MERKEZSİZ SURİYE

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya lideri Vladimir Putin’in bir araya geldiği Helsinki Zirvesi sonrası düzenlenen PYD-Esed görüşmesinin detayları da belli oldu. PYD/PKK’nın paravanı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Demokratik Suriye Meclisi (DSM), rejimle "merkezsiz Suriye" hedefiyle masaya oturduklarını ve pazarlığın süreceğini duyurdu. DSM’nin yazılı açıklamasında müzakerelerin geliştirilmesi ve Suriye’de savaşın sona ermesi için komiteler kurulması kararı alındığı dile getirildi.

"REJİME TESLİM EDECEĞİZ"

Şam’daki Esed-PYD/PKK görüşmesine ilişkin El Cezire’ye konuşan DSM yetkilileri ise rejime toprak devrine sıcak baktıklarını söyledi. Fırat’ın doğusunda PYD işgalindeki bölgelerin Esad’a teslim edileceğini fakat kontrolün kendilerinde olacağını vurgulayan yetkililer, anayasada yapılacak değişikliklerle sorunun çözülebileceğini aktardı.

TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI BİRLEŞTİRDİ

Suriye’nin güney doğusunda Pentagon destekli terör örgütü PYD/PKK’nın Esed rejimi ile görüşmelere başlama kararının Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaşadığı hezimet olduğu ifade edildi. Rus haber ajansı Sputnik’e konuşan PYD/PKK’nın paravanı Demokratik Suriye Meclisi (DSM) yetkilileri, Esad ile örgütün Türkiye düşmanlığında buluştuğunu itiraf etti. Afrin’den süpürüldükten sonra bazı konularda Şam’la temas kurmaya başladıklarını belirten yetkililer, YPG’nin İdlib’e olası bir harekata destek vereceği mesajı verdi.

ANAYASA TASLAĞINDA 5 TEHLİKE

Suriye’de Esed rejimi ile Suriye Muhalefeti Müzakere Heyeti arasındaki anayasa görüşmelerinde yer alan ENKS üyesi Hewas Egid, 12 madde belirlediklerini söyledi. K24’e konuşan Egid, BM’ye de sunulan 12 maddeden 5’inin PYD/PKK’ya özerklik vaat ettiğini kaydetti. Egid’e göre söz konusu maddeler arasında Kürtçe’ye resmi dil statüsü verilmesi, PYD işgalindeki bölgelere özerklik ve örgüte tazminat da yer alıyor.