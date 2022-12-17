Kirli kumpasın 9. yıldönümü

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Ülkemiz bundan 9 yıl önce FETÖ tarafından devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için karanlık operasyonlarını uygulamaya başladı. 17 Aralık’ta yalan ve iftiralarla dolu kumpasın düğmesine basan Fetullahçılar, yolsuzluk kılıflı bir operasyonla sahte deliller üreterek AK Parti hükümetini düşürmeye çalıştı.

Teröristbaşı Fetullah Gülen’in alçak örgütünün büyüsü ilk kez 2013’te dershanelerin kapatılmasıyla bozulmaya başladı. Örgütün ülkeyi tamamıyla işgal etmesinin önünde en büyük engel olarak gördüğü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmek için her türlü ihanete başvuruldu.

FETÖ’nün yargıdaki üyeleri, MİT Müsteşarı Hakan Fidan dahil 5 kişiye yönelik hukuksuz operasyonu o dönem başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ameliyatının ertelenmesi sonucu ortaya çıkmış örgütün planları altüst olmuştu. FETÖ, MİT kumpasının başarısız olmasının ardından 17/25 Aralık kumpası için harekete geçti. Özel yetkili savcılıkta görev yapan FETÖ’cü savcılar, 6 Mart 2012’de 40’tan fazla kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak” suçlarından soruşturma açarak 25 Aralık 2013’e kadar Kanun’a aykırı birçok dinleme kararı verildi. Başbakan, bakan ve üst düzey devlet idareciler hukuka aykırı olarak dinlenerek, şüpheli olmadıkları dosyaya eklendi. 17 Aralık 2013’te, 25 Aralık kumpasının başındaki savcı Muammer Akkaş, polise verdiği talimatla soruşturmanın sonlandırılması ve fezlekesinin kendisine gönderilmesini istedi.

Yetkililerin operasyondan haberi yoktu

FETÖ’nün firari sanıklarından Zekeriya Öz ve Celal Kara, 17 Aralık günü büyük bir operasyon başlattı. Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın çocukları ile işadamları Ali Ağaoğlu ve Rıza Sarraf gibi isimler gözaltına alındı. 17 Aralık darbe girişimini yöneten Fetullahçı savcıların, İstanbul Başsavcısı’na haber vermeden operasyonu başlatması, soruşturmanın detaylarının UYAP’a girilmemesi de hukuksuzluğu gözler önüne seriyordu.

Medya kullanıldı

Operasyon, günün sabahında Zaman, Bugün ve Taraf gazetelerinin internet sitelerinde çarşaf çarşaf yayınlandı. FETÖ’cü savcıların hukuksuzlukları, 17 Aralık’ın milli iradeye müdahale amacı taşıdığını ortaya koydu. Kirli operasyonu gören Erdoğan ise darbe girişimine direndi. Halkın da desteğiyle FETÖ’nün 17 Aralık yargısal darbe girişimi püskürtüldü.