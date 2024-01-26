  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pazartesi günü hizmete giriyor! İstanbullulara büyük müjde

WhatsApp'tan beklenmedik karar! Mart ayında her şey tamamen değişecek

Aklın daha önce neredeydi Meral? "DEM'li kafalarla beraber değiliz"

Türkiye'de en çok tutuklu ve hükümlü hangi ilde? İşte il il tablo

3 Türk enerji şirketine kayyım atandı! İsimlerini duyan 'yok artık' dedi

Yunan basını: Başak Demirtaş İstanbul'dan aday olursa Ekrem İmamoğlu kaybeder

Sözcü bunu kimin adına söylüyor? “Attık, tuttuk, yuttuk!”

Batarya ve fabrika sizin için sorun mu? Elektrikli araç alırken bunları bilin

Akaryakıt fiyatlarına bir büyük zam daha geliyor! Duyan işi gücü bırakıp istasyonlara koşacak

Küçük yatırımcı gözünü buraya çevirdi! Gram ve çeyrek için bu fiyatı kaçırmayın
Gündem Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı
Gündem

Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı

Yeniakit Publisher
2024-01-26 14:06:00 -
Kirli ittifakta hainliğin ardı arkası kesilmiyor! DEM Partisi, 5 bin 500 seçmeni taşıdı

CHP ile kirli ittifak yapan DEM Parti’nin 5 bin 500 seçmeni Mersin'in Akdeniz ilçesine taşıdığı ortaya çıktı. AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, "Türk’üyle, Kürt’üyle, Zaza’sıyla, Arap’ıyla, Alevi’si, Sünni’siyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe yaşadığımız Mersin’imizde, Akdeniz’imizde, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi kimse bozamayacak" dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde 5 bin 500 usulsüz seçmen taşıdığını tespit ettiklerini ve bunu da İlçe Seçim Kuruluna bildirdiklerini söyledi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerine doğru gidilirken partilerin seçim çalışmaları da hızlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi için kirli ittifak yapan CHP, DEM Parti ile bunun karşılığında Akdeniz ve Toroslar ilçesinde aday çıkardı. DEM Parti'nin Akdeniz ilçesinde seçimi kazanmak için il dışından 5 bin 500 oy getirdiği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşan AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, 31 Mart'ta Cumhur İttifakının kazanacağını söyledi. Kıratlı, "Seçim bölgem olan Mersin'de CHP'nin ve DEM Parti'nin gerek genel kurulda gerekse de sosyal medyalarda Akdeniz Belediyemizde, Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Gültak'ı da hedef gösteren oy taşımayla ilgili açıklamalar oldu. Hani bir söz vardır ya 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış' misali. DEM Parti'nin Mersin'de aday çıkarmayacağını açıkladığı ilçelerden Akdeniz ilçesine usulsüz seçmen taşıdığını tespit ettiğimiz ve İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduğumuz 5 bin 500 seçmeni Mersin'imizin ve tüm kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Şunu da belirtmek istiyorum ki, Türk'üyle, Kürt'üyle, Zazasıyla, Arapıyla, Alevisi, Sünnisiyle din, dil, ırk ayrımı yapmadan kardeşçe yaşadığımız Mersinimizde, Akdenizimizde, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozamayacaksınız; ne yaparsanız yapın, başaramayacaksınız" dedi.

Kıratlı, "Cumhur İttifakı olarak 31 Martta öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek, gönül belediyeciliği kazanacak" diye konuştu.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir ilçe bunu konuşuyor! AK Parti ve CHP'li adayın adı da soyadı da aynı
Bir ilçe bunu konuşuyor! AK Parti ve CHP'li adayın adı da soyadı da aynı

Yerel

Bir ilçe bunu konuşuyor! AK Parti ve CHP'li adayın adı da soyadı da aynı

AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz
AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz

Gündem

AK Parti’nin hizmetlerine çöken İmamoğlu için yolu sonu göründü Yalan dolanla seçim kazanılmaz

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"
CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! "Belediyeleri AK Parti kazanırsa Şeriat gelir"

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye son ittifak teklifi: Ümitli değiliz ama o dört yeri istiyoruz
Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye son ittifak teklifi: Ümitli değiliz ama o dört yeri istiyoruz

Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden AK Parti'ye son ittifak teklifi: Ümitli değiliz ama o dört yeri istiyoruz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23