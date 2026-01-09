  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Dışişleri'nden Rum Kesimi’ne "aynalı" yanıt: Asıl işgalci sizsiniz!

Ankaralıları susuz bırakan Mansur, ASKİ’de bakın ne dolaplar çevirmiş

İyice sıkışan PKK-SDG’li teröristler Suriye güçlerine teslim olmak zorunda kaldı! İşte o görüntüler

Bu gece PKK-SDG’ye uyku yok! Yarın sabah her şey bitebilir

Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran emekli maaşı açıklaması

Almanya'da patlama! Ölüler var

Macron’dan sert çıkış: ABD dünyayı yeniden paylaşmak istiyor

CHP seçim kaybetse bu kadar üzülmezdi! Alkollü içeceklere zam yağmuru

CHP trene bakar gibi bakıyor! İstanbul'da hayat durdu

Hapisteki Aysever’den Dışardaki Özgür Özel’e: “Seninle yer değiştireceğiz!” Hırsızların elini sıkmam demişti! Özel’in susturma girişimi duvara tosladı
Gündem Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu!
Gündem

Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kirli ittifakın Halep planı deşifre oldu! ABD'li elçiden teröristleri kurtarma operasyonu!

Halep’te Suriye ordusunun kararlı ilerleyişi karşısında bozguna uğrayan ve şehirden kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/YPG (SDG) militanlarını kurtarmak için Batı dünyası yine devreye girdi. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye ordusunun terör unsurlarını temizlemek için başlattığı operasyonlara ara verdiği 03.00-09.00 saatleri arasındaki ateşkesin uzatılması için kapı kapı dolaşmaya başladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye'nin Halep kentinde 03.00-09.00 saatleri arasında uygulanan ateşkesin uzatılması için çalıştıklarını belirtti.

Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Halep kentindeki son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin, Halep'in Eşrefiyye ve Şeyh Maksud mahallelerinde dün gece geçici ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını ifade eden Barrack, "tüm taraflara geçici ateşkesi mümkün kılan itidal ve iyi niyetleri için" teşekkürlerini iletti.

Barrack, sürdürülebilir işbirliği ile bu hafta sonu daha kalıcı bir sükunete ve derin diyaloğa ulaşılabileceğini umut ettiklerini kaydederek, "Bu ateşkes, Suriye'nin farklı kesimlerini, topluluklarını ve komşu ülkeleri güvenlik, kapsayıcılık ve kalıcı barışa giden tek bir ortak yola yönlendirmek için hayati öneme sahip çalışmaları başlatıyor." degerlendirmesinde bulundu.

Bazı sorunlar olabileceğine ancak ortak hedefin çatışma yerine işbirliğini tercih etmek olduğuna işaret eden Barrack, ulaşılan geçici ateşkes kapsamında 09.00'a kadar verilen süreyi uzatmak için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'i terk etmesi için 03.00 ile 09.00 saatleri arasında süre tanındığını ve bu saatler arasında ateşkes uygulanacağını duyurmuştu.

 

- Halep'te YPG/SDG'ye yönelik operasyon

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'te birçok noktaya saldırı düzenledi.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den anlaşmalara uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istedi.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlara başladı.

Bölgede çatışmalar sürerken terör örgütü Halep'te birçok sivil yerleşim noktasına saldırılar düzenledi.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'te güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurdu.

Suriye ordusu, Eşrefiyye Mahallesi'ni büyük ölçüde kontrol altına aldı.

 

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!
Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Dünya

Suriye ordusu Halep’te ilerliyor: Eşrefiye Mahallesi’nde kontrol sağlandı!

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!
Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

Gündem

Halep’te teröre kaçış bileti! Suriye ordusu mühlet verdi: Saat 09.00’a kadar şehri terk edin!

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!
Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

Gündem

Halep’te terör devri resmen kapandı! Suriye ordusu şehrin tamamında kontrolü ele geçirdi!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

eyüp

BUNLARIN HAYINLIĞI BİTMEZ TAMAMEN TEMİZLENMEDİKÇE OPERASYONA DEVAM EDİLMELİ HAYIN BİR SEFER İHANET ETTİMİ GERİSİ GELİR AF VE MERHAMET OLMAMALI
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23