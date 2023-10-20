Kirli ittifakı SMS’le temizleme

Terörle mücadele tezkeresine ‘hayır’ diyen CHP, kamuoyundan yükselen tepkileri kırabilmek için manipülasyon yapmaya başladı. Milyonlarca vatandaşın cep telefonuna “Kemal Kılıçdaroğlu” adıyla gönderilen mesajda “AKP ve MHP’nin Meclis’ten geçirdiği tezkerede yer alan ve yabancı askerlerin ülkemize gelmesine imkan veren maddeyi kabul etmiyorum, protesto ediyorum” ifadeleri yer aldı. Mesajda verilen video linkinde de, Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısında sarf ettiği, “Cumhuriyeti kuran bir parti. Kökleri Kuvayi Milliye’de olan bir parti nasıl olur da yabancı askerlerin Türkiye’ye gelmesine izin verir? Biz kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz” şeklindeki sözleri de bulunuyor.

PKK diyemediği için

İşin iç yüzünü Akit’e değerlendiren AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ise, CHP’nin daha önceki yıllarda aynı ifadelerle Meclis’e gelen tezkerelere ‘evet’ dediğini hatırlatarak, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun tezkereyle ilgili söyledikleri, tıpkı ABD Başkanı Biden’ın İsrail’in gerçekleştirdiği hastane saldırısının ardından İsrail’e gelip, ‘Bu hastane saldırısını siz yapmadınız karşı taraf yaptı, biz sizin arkanızdayız’ demesi gibi bir şey. Kılıçdaroğlu da Siyonistlerin Deniz Baykal’a kurduğu kaset kumpasıyla göreve geldiği için o da aynı akla hizmet ediyor. Kılıçdaroğlu Biden ile aynı kafada. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhuriyet tarihinde gelmiş geçmiş en çok yalan konuşan isimlerden biri. Bunlar fikri soy olarak siyonist soydan geldikleri için şaşırmadım mesajına. Tezkereyle ilgili attığı mesaj bize de geldi. Orada öyle bir yalana müracaat ediyor ki, Suriye’nin kuzeyinde İsrail için faaliyet gösteren, bundan dolayı bizim topraklarımıza da musallat olmuş, 40 yıldır askerimizi polisimizi şehit eden, Kürt bebeklerini katleden Siyonist İsrail’in terör örgütü PKK’ya karşı gerçekleştirdiğimiz operasyonlara ancak böyle karşı çıkıyor. Aslında ‘PKK’ya operasyon yapma’ diyor. ‘İsrail’in faaliyetlerinin, arzı mevudun sonuna kadar arkasındayım. PKK’ya dokunmayın. O bizim de fikir babamız İsrail’in faaliyetleri için çalışıyor. PKK’yı rahatsız etmeyin’ diyemediği için, ‘Türkiye’ye yabancı asker getirilmesine karşıyım’ diyor. Ne alakası var. PKK’ya operasyon yapıyoruz biz. Aynı tezkere her sene Meclis’e geliyor. Tezkere metninde prosedür gereği yer alan bir ifadeyi kullanıp karşı çıkıyorlar. Bugüne kadar yabancı asker gelmiş mi? Hiçbir zaman gelmemiş. Bakın İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamlarına karşı bir açıklaması var mı? Bir tek hastane katliamı sonrasında mesajı var, başka yok. Yapamazlar çünkü Siyonizmin çocuklarıdır bunlar. Sultan 2. Abdulhamid’i hal edenler de bunlardır. Osmanlı’yı yıkan da bunların dedeleridir. O zamandan beri Siyonizme hizmet ediyorlar. En önemli görevleri budur. Gönderdikleri mesaj da Siyonizme yaptıkları hizmeti örtme çabasıdır.”

HEDEP’in peşine takılmış

Refah Partisi Genel Merkez hukukçularından Avukat Ali Kaan Kılıçoğlu da, şunları dile getirdi: “Güneyimizde kıyamet kopuyor. Sınırımızın ötesi yangın yeri. İsrail Gazze’de katliamlar yapıyor. Lübnan’a, Suriye’ye saldırıyor. Tam bu zamanda Meclis’e gelen tezkereye CHP ve HDP/HEDEP birlikte ‘hayır’ diyor. Bunun izah edilir bir tarafı yok. Mızrak çuvala sığmıyor. Harici düşmanların yaptıklarına anlam verebiliriz. Onlar batıl davası için mücadele ediyor. Dahili düşmanların da onların adamları olup yine kendi misyonları gereği görevlerini ifa ettiklerini söyleyebiliriz. Bununla birlikte bizden görünüp fakat bizden olmayanları bilip tanımak gerekir. CHP bugün dış güçlerin maşası olan HEDEP’in peşine takılmış gidiyor. Onlardan olmadığını söylüyor fakat baktığımızda bizden olduğuna dair yapmış olduğu bir tek icraat yok. Binaenaleyh öyle bir zamandayız ki tarafsız kalmanın devletsiz, vatansız kalmaya sebep olacağı zamanlar. Anlamak isteyene İmam Şafi’ye sorulan ‘Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarız?’ sualine ‘Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür’ verdiği cevap yeterli olur zannediyorum.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO