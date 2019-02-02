Kirli ittifak resmen açıklandı! HDP'den Tunç Soyer'e tam destek

CHP-HDP işbirliği İzmir’de gün yüzüne çıktı. HDP İl Eş Başkanı Kadir Baydur, CHP adayı Tunç Soyer’i destekleyeceklerini açıkladı.

CHP ile PKK'nın sesi olan HDP arasındaki işbirliği saklı kalmadı. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapan CHP, HDP ile yaptığı görüşmeleri ise açık bir şekilde dile getirmekten sakındı. Tartışmalara konu olan ancak hır fırsatta reddedilen HDP/CHP ittifakı, İzmir'de gün yüzüne çıktı.

HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'i destekleyeceklerini resmen açıkladı. Baydur, Soyer'i destekleme kararının net olduğunu ancak İzmir'in ilçeleri için henüz bir kararlarının olmadığını vurguladı.

Baydur, "Bizim çizdiğimiz profile en uygun aday Tunç Soyer. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezerek, CHP'li adayı destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Canan Kaftancıoğlu seçime kadar devam edecek

CHP'de yerel seçim konusunda aday krizlerinin ardı arkası kesilmedi. Canan Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İlçe Belediye Başkan adaylarına tepki göstermek için CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden istifa etti. Kaftancıoğlu, daha sonra Twitter'dan istifa kararından vazgeçtiğini bildirdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili "Seçime kadar devam edecek mi?" sorusuna, "Devam edecek, sonrasına bakarız" cevabını verdi..

Gültan Kışanak 14 Sebahat Tuncel'e 15 yıl

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in davası karara bağlandı. Malatya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, terör örgütü üyeliğinden Kışanak'a 14, Tuncel'e 15 yıl hapis cezası verdi.



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