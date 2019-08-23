Kırlentleri dezenfekte etmenin püf noktası Koltukların minder ve kılıfları, çıkarılır olduğu için çokça kirleniyor. Ekstra bir temizlik gerektiren bu bölgeler için, hangi temizlik ürünleri kullanılmalı?

Kırlentlerinizin içerisine çok çabuk ölü deri ve kir girdiğini biliyor muydunuz? İşte bu sorunu ve lekelenme gibi problemleri ortadan kaldırmak, kırlent ve minderlerinizin kılıflarını dezenfekte etmek için küçük bir yöntem uygulamalısınız. Malzemeler 1 çay bardağı sirke

1 çay bardağı boraks

yarım çay bardağı deterjan Eğer kırlentlerinizde sararma mevcutsa, 1 çay bardağı, eczanelerden temin edebiileceğiniz, oksijenli su kullanmalısınız. Bütün malzemeleri karıştırıp, bir leğen içerisine su ile birlikte aktarın. Kırlent kılıflarınızı içerisine bastırın ve ara ara karıştırın. İçerisinde bulunan ölü deriler, toz ve lekeler çözülecek, çıkacaktır. Kılıfları sudan çıkarıp süzdükten sonra, çamaşır makinesinde yıkayın. Dilerseniz elinizde de yıkayabilirsiniz. Fakat çamaşır makinesinde ekstra bir tasarruf sağlamış olursunuz.

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