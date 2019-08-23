Kırlentleri dezenfekte etmenin püf noktası
Koltukların minder ve kılıfları, çıkarılır olduğu için çokça kirleniyor. Ekstra bir temizlik gerektiren bu bölgeler için, hangi temizlik ürünleri kullanılmalı?23 Ağustos 2019 Cuma 20:31
Kırlentlerinizin içerisine çok çabuk ölü deri ve kir girdiğini biliyor muydunuz?
İşte bu sorunu ve lekelenme gibi problemleri ortadan kaldırmak, kırlent ve minderlerinizin kılıflarını dezenfekte etmek için küçük bir yöntem uygulamalısınız.
Malzemeler
- 1 çay bardağı sirke
- 1 çay bardağı boraks
- yarım çay bardağı deterjan
Eğer kırlentlerinizde sararma mevcutsa, 1 çay bardağı, eczanelerden temin edebiileceğiniz, oksijenli su kullanmalısınız.
Bütün malzemeleri karıştırıp, bir leğen içerisine su ile birlikte aktarın.
Kırlent kılıflarınızı içerisine bastırın ve ara ara karıştırın. İçerisinde bulunan ölü deriler, toz ve lekeler çözülecek, çıkacaktır.
Kılıfları sudan çıkarıp süzdükten sonra, çamaşır makinesinde yıkayın.
Dilerseniz elinizde de yıkayabilirsiniz. Fakat çamaşır makinesinde ekstra bir tasarruf sağlamış olursunuz.
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