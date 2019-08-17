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Enerji etiketleri ne anlama geliyor? Hangi sınıfla ne kadar tasarruf sağlanır?

Alınan elektrikli ev aletlerinin üzerindeki etiketlerin ne anlamına geldiğini biliyor musunuz? G sınıfı elektrikli aletler ne kadar elektrik harcar? Teknolojik ev aletleri hakkında doğru bilinen yanlışlar? Buzdolabı kaç kw enerji harcar?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
Enerji etiketleri ne anlama geliyor? Hangi sınıfla ne kadar tasarruf sağlanır?

Elektronik eşyaların üzerinde bulunan etiketler, o eşyanın harcıyacağı elektriğin bir göstergesi diyebiliriz. Sınıflandırmalar G (en çok enerji harcayan) harfi ile başlıyor ve A+++ (en az elektrik harcayan) harfi ile sonlanıyor.

Bu ifadeler çevreyi korumak ve tasarruf için düşük enerji harcamak amacıyla elektrikli ev aletlerinde son teknolojinin kullanıldığı anlamına gelir. Elektrikli ev aletlerinde G, F, E, D, C, B, A, A+, A++ ve A+++ olmak üzere 10 farklı sınıf mevcuttur. G sınıfı, elektrik tasarrufu sağlamayan elektronik aletlerde olacak şekilde, kalite, harflere göre yükselir. Son zamanlarda elektronik ürünlerin fazla ve rekabette olması sebebiyle G sınıfı pek kullanılmıyor. Fakat yinede dikkat edilmelidir ki, çok ciddi elektrik harcamaları meydana getirirler.

Kıyaslama yapmak isterseniz; A,  A+, A++, A+++ ve B sınıfları arasında kıyas yapmalısınız. En fazla elektrik tasarrufu yapan, tabiri caizse, elektriği koklayan cihazlar, "A+++" olandır. Bu cihazlar diğerlerine oranla oldukça pahalıdır. Fakat düşünüldüğünde, yıllarca yapacağınız elektrik tasarrufu -faturanıza yansıyacak olan bedel- size daha fazla kazanç sağlayacaktır.

Enerji etikleri ne anlama geliyor? Hangi sınıfla ne kadar tasarruf sağlanır?

Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre; A++ enerji sınıfı olan bir elektronik eşya A enerji sınıfı ürüne göre %40 enerji tasarrufu sağlıyor. Tam tersi olarak A enerji sınıfı bir ürün A++ enerji sınıfı ürüne göre %66 daha fazla enerji harcar. Haliyle artan her “+” gelişen teknolojinin ve enerji tasarrufunda elde edilecek verimin bir göstergesi.

Hangi sınıf enerji, ne kadar elektrik harcar?

Bunu bir buzdolabı üzerinden örneklemek gerekirse;

  • A++ enerji sınıfında bir buzdolabı günde 0.5 kw elektrik harcar
  • A+ enerji sınıfında bir buzdolabı günde 1.1 kw, senede 300 kw enerji harcar
  • A enerji sınıfında bir buzdolabı günde 1.5 kw elektrik harcar
  • B sınıfı bir buzdolabı ise günde 1.7 kw elektrik harcar
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Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:50
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